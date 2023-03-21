На актёра Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

На актёра Дмитрия Назарова, который публично осудил российскую агрессию в отношении Украины, составили протокол по статье о дискредитации армии. На карточку в базе московских судов обратила внимание "Медиазона", в пресс-службе суда подтвердили эту информацию.

В январе народного артиста России Дмитрия Назарова и его супругу, заслуженную артистку Ольгу Васильеву, уволили из МХТ имени Чехова. Позднее актёр рассказал в интервью журналистке Катерине Гордеевой, что руководитель театра Константин Хабенский потребовал от них уйти, чтобы сохранить бронь от мобилизации для 29 подчиненных.

Назарова также отстранили от съёмок в новой экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев". В фильме, который планируется выпустить к концу года, он должен был сыграть роль Кисы Воробьянинова. Отмечается, что несколько сцен с участием Назарова уже были сняты, тем не менее его всё равно заменят другим актёром, а эпизоды переснимут.

С начала войны актёры регулярно публикуют в интернете видео, в которых читают антивоенные стихи.