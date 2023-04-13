На Алтае жительницу села оштрафовали из‑за "негативного войса" о войне

Жительницу села Волчиха Алтайского края признали виновной по статье о дискредитации армии за аудиосообщение в мессенджере WhatsApp. Ирину Фишер оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает Сибирь.Реалии.

По словам Ирины Фишер, судья Волчихинского районного суда Жанна Присяжных приняла решение на первом же заседании. Она постановила, что подсудимая, находясь дома и "понимая значение своих действий, осуществляемых ею в период, когда проводится специальная военная операция", отправила в групповой чат мессенджера WhatsApp "негативное" аудисообщение, о российской армии. Тем самым, как утверждает судья, Фишер дискредитировала Вооружённые силы России.

В сообщении пресс-службы региональных судов говорится, что Ирина Фишер признала вину.