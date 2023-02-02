В Сочи завели дело за статус в WhatsApp "Слава Украине" на корейском языке

На жительницу Сочи завели административное дело из-за статуса WhatsApp со словами "Слава Украине". Он был написан на корейском языке.

Как пишут каналы "Осторожно, новости" и ASTRA, 38-летнюю Викторию Т. обвинили по статье о пропаганде нацистской символики или символики экстремистских организаций (ч.1 ст. 20.3 КоАП). Статус Виктория поставила 1 февраля.

В ближайшее время суд должен вынести решение, отмечает "Осторожно, новости". Жительнице Сочи грозит штраф или арест до 15 суток.