В Сочи завели дело за статус в WhatsApp "Слава Украине" на корейском языке

На жительницу Сочи завели административное дело из-за статуса WhatsApp со словами "Слава Украине". Он был написан на корейском языке.
Как пишут каналы "Осторожно, новости" и ASTRA, 38-летнюю Викторию Т. обвинили по статье о пропаганде нацистской символики или символики экстремистских организаций (ч.1 ст. 20.3 КоАП). Статус Виктория поставила 1 февраля.
В ближайшее время суд должен вынести решение, отмечает "Осторожно, новости". Жительнице Сочи грозит штраф или арест до 15 суток.
- После начала российского военного вторжения в Украину президент России Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинён любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных формулировок и сводок министерства обороны.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.