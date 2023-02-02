Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Сочи завели дело за статус в WhatsApp "Слава Украине" на корейском языке

На жительницу Сочи завели административное дело из-за статуса WhatsApp со словами "Слава Украине". Он был написан на корейском языке.

Как пишут каналы "Осторожно, новости" и ASTRA, 38-летнюю Викторию Т. обвинили по статье о пропаганде нацистской символики или символики экстремистских организаций (ч.1 ст. 20.3 КоАП). Статус Виктория поставила 1 февраля.

В ближайшее время суд должен вынести решение, отмечает "Осторожно, новости". Жительнице Сочи грозит штраф или арест до 15 суток.

  • После начала российского военного вторжения в Украину президент России Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинён любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных формулировок и сводок министерства обороны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

"Потери ни с чем не сравнимые"
Embed
"Потери ни с чем не сравнимые"

No media source currently available

0:00 0:03:35 0:00

"Потери ни с чем не сравнимые"

Цена обороны Бахмута


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG