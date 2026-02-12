"На Аляске русский дух!" Сергей Лавров об отношениях Путина и Трампа

Удары России по Украине, ответные удары ВСУ в Волгоградской, Тамбовской и Белгородской областях
Группа российских военных форсировала по льду реку Северский Донецк
Следующий раунд переговоров о прекращении боевых действий в Украине начнется на следующей неделе
Сергей Лавров обвинил страны Европы в саботаже мирного соглашения по Украине
Дмитрий Медведев предлагает пересмотреть связи России «со времен царской империи»
Владимир Зеленский отрицает, что 24 февраля объявит выборы в Украине
Возмущение российских политиков по поводу замедления мессенджера Telegram
Как получается, что реальная зарплата россиян растет, а покупательная способность падает?
Комику Нурлану Сабирову в Казахстане могут быть предъявлены обвинения в наемничестве
Генпрокурор США Пэм Бонди приняла участие в слушаниях в Конгрессе по работе министерства юстиции
Министр спорта России Михаил Дегтярев предлагает не пускать в страну спортсменов, сменивших гражданство
МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который хотел соревноваться на Олимпиаде в шлеме с фото погибших украинских спортсменов