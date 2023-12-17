На авиабазе в Ливии уничтожен Ил-76 - возможно, российский

В Ливии на авиабазе "Аль-Джуфра", которую ранее активно использовала ЧВК "Вагнер", в результате атаки беспилотника или ракетного удара был серьёзно повреждён военно-транспортный самолёт Ил-76. Об этом сообщают арабские и западные источники, которые ссылаются, в том числе, на спутниковые снимки. О повреждении самолёта сообщает также ряд российских источников.

На снимках видно, что самолёт, по всей видимости, горел. Воздушное судно, судя по опубликованным снимкам, вряд ли подлежит восстановлению.

Удар, по сообщениям, был нанесён 7 декабря, ряд источников пишут, что ударов было два (второй - 12 декабря). Ответственность никто на себя не взял, каких-либо официальных комментариев не было.

База сейчас находится в распоряжении Ливийской национальной армии во главе с генералом Халифой Хафтаром. Эта группировка контролирует восточную часть страны. Хафтар сотрудничает с Москвой. Ряд источников пишет об Ил-76 как о "российском" самолёте, однако нет подтверждённой информации о том, кому именно он принадлежал.

Сайт The Libya observer со ссылкой на агентство Nova пишет о возможной причастности к удару или ударам американских военных. Представители США это никак не комментировали. Ранее Пентагон выражал обеспокоенность в связи с действиями ЧВК "Вагнер" в Ливии.

По данным Nova, самолёт прилетел в Ливию с российской авиабазы в сирийской Латакии с грузом устройств, предназначенных для радиоэлектронной борьбы. Утверждается, что эти устройства были предназначены для создаваемого российскими военными Африканского корпуса, который вместо ЧВК "Вагнер" должен быть развёрнут в ряде африканских стран, включая Ливию и Судан. Каких-либо подтверждений того, что самолёт действительно был связан с российскими военными, нет.