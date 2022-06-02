На автора телеграм-канала "Протестный МГУ" завели уголовное дело

В отношении автора телеграм-канала "протестный МГУ" Дмитрия Иванова завели уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Что именно стало поводом для возбуждения уголовного дела, неизвестно. Иванов находится в статусе подозреваемого. Ранее он был доставлен на допрос в Следственный комитет из спецприёмника, где отбывал административный арест по статье о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Дома у родителей Иванова прошел обыск, их допросили.
- Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. За распространение "фейков" грозит до 15 лет лишения свободы.
- По подсчётам "ОВД-Инфо", с начала войны в России возбудили более 50 уголовных дел по статье о фейках про российские вооружённые силы. Среди тех, против кого возбудили дела - известные журналисты Александр Невзоров, Илья Красильщик, Майкл Наки. Многие из тех, против кого возбуждены дела, находятся за границей, но несколько человек были арестованы в России и помещены в СИЗО.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.