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На автора телеграм-канала "Протестный МГУ" завели уголовное дело

Дмитрий Иванов автора телеграм-канала "Протестный МГУ"

В отношении автора телеграм-канала "протестный МГУ" Дмитрия Иванова завели уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Что именно стало поводом для возбуждения уголовного дела, неизвестно. Иванов находится в статусе подозреваемого. Ранее он был доставлен на допрос в Следственный комитет из спецприёмника, где отбывал административный арест по статье о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Дома у родителей Иванова прошел обыск, их допросили.

  • Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. За распространение "фейков" грозит до 15 лет лишения свободы.
  • По подсчётам "ОВД-Инфо", с начала войны в России возбудили более 50 уголовных дел по статье о фейках про российские вооружённые силы. Среди тех, против кого возбудили дела - известные журналисты Александр Невзоров, Илья Красильщик, Майкл Наки. Многие из тех, против кого возбуждены дела, находятся за границей, но несколько человек были арестованы в России и помещены в СИЗО.

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