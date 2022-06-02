На автора телеграм-канала "Протестный МГУ" завели уголовное дело

В отношении автора телеграм-канала "протестный МГУ" Дмитрия Иванова завели уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Что именно стало поводом для возбуждения уголовного дела, неизвестно. Иванов находится в статусе подозреваемого. Ранее он был доставлен на допрос в Следственный комитет из спецприёмника, где отбывал административный арест по статье о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Дома у родителей Иванова прошел обыск, их допросили.