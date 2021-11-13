На белорусско-польской границе строится лагерь для мигрантов

В лагерь для мигрантов на белорусско-польской границе доставлены гуманитарная помощь, палатки и электрогенератор. Решение об этом принял Александр Лукашенко.

Установкой лагеря занимаются военные и представители Красного креста. Кроме того, белорусская сторона организует доставку питания для детей.

Несколько месяцев назад Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введённых Евросоюзом против его режима. После этого резко возросло число попыток перехода границы Беларуси с соседними странами, предпринимаемых мигрантами – в основном из Сирии, Ирака и Йемена. В ноябре ситуация обострилась, тысячи мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Часть из них остаётся на нейтральной полосе между двумя странами.

Из-за миграционного кризиса ряд авиакомпаний, включая турецкую Turkish Airlines и "Иракские авиалинии" прекратили рейсы в Минск. Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" под давлением Турции принял решение о недопуске не рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена. В субботу стало известно о прекращении полётов в Минск сирийской авиакомпании Cham Wings.

Страны ЕС обвиняют самого Лукашенко и его режим в организации кризиса на границе. Варшава считает, что к нему причастен также президент России. Владимир Путин обвинения отвергает. По его мнению, Евросоюз должен вести переговоры об урегулировании ситуации непосредственно с Минском. При этом большинство стран Запада не признают Лукашенко легитимным президентом.

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