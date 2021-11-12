"Белавиа" не станет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена в Минск

Граждане Ирака, Сирии и Йемена не будут допускаться на рейсы авиакомпании "Белавиа" из Турции в Республику Беларусь. Тем гражданам, которые уже купили билеты, возвратят деньги. Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского авиаперевозчика.

"Белавиа" выполняет регулярные рейсы из Стамбула в Минск.

Ранее о таких же ограничениях со стороны турецкой авиакомпании Turkish Airlines заявляла канцелярия президента Польши.

Граждане из Ирака, Сирии и Йемена составляют большую часть мигрантов, которые через белорусскую территорию пытаются попасть в Польшу и другие страны Евросоюза. В последние дни ситуация на белорусско-польской границе особенно обострилась.

Несколько месяцев назад Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введённых Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей.

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