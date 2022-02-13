На Берлинском фестивале прошли премьеры двух российских фильмов

На 72-м Берлинском кинофестивале состоялись премьеры двух российских полнометражных фильмов: "Брат во всём" Александра Золотухина и "Продукты 24" Михаила Бородина.

В основу сценария фильма "Продукты 24", который показан в секции "Панорама", легло дело "гольяновских рабов". В 2012 году группа гражданских активистов вместе с журналистами освободили 12 граждан Казахстана, Узбекистана и Таджикистана из подсобки круглосуточного продуктового магазина в московском районе Гольяново. Выяснилось, что они более десяти лет находились в рабстве и не могли добровольно покинуть место работы. Узников избивали и насиловали, кормили просроченными продуктами, их лишали документов, у них отнимали детей. Несмотря на огласку, магазин работает до сих пор, и режиссер-дебютант Михаил Бородин надеется, что его фильм поможет привлечь внимание к этой трагической истории и наказать рабовладельцев. В картине снимались непрофессиональные актеры, в том числе одна из участниц событий в Гольяново – Бакия Касимова.

В 2021 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу пятерых женщин из Казахстана и Узбекистана, которые в разные годы находились в рабстве в Москве. В суде их представляют юристы, сотрудничающие с Комитетом "Гражданское содействие".

Героиня фильма "Продукты 24" Мухаббат (актриса Зухара Сансызбай) — продавщица, у которой отнимают ребенка, — возвращается на родину, в Узбекистан, но там ее тоже ждет тяжелый, по сути рабский труд на сборе хлопка.

Премьера дебютной картины Александра Золотухина о слепом солдате "Мальчик русский" состоялась в Берлине в 2019 году. "У меня отец военный летчик, я хотел тоже стать летчиком, но по здоровью не прошел", — рассказывал тогда режиссер в интервью Радио Свобода. Близнецы Дмитрий и Андрей Березины, герои его новой картины "Брат во всём" — курсанты летного училища на юге России. Они одинаковые и в то же время разные, и разделить их никому не под силу. Александр Золотухин учился у Александра Сокурова, размышлявшего о семейных узах в дилогии "Мать и сын" и "Отец и сын" . Зритель найдет в его фильме о неразлучных братьях-курсантах отсылки к работам Александра Дейнеки, Георгия Гурьянова и других художников, воспевавших мужественность. "Брат во всём" включен в фестивальную секцию "Столкновения", посвященную новаторскому кино.

72-й Берлинский кинофестиваль завершится в воскресенье, 20 февраля. Решения жюри будут объявлены 17 февраля. Среди претендентов на главные награды — новые картины Клэр Дени, Паоло Тавиани, Ульриха Зайдля, Дени Коте и других известных режиссеров.