Кинофестиваль в Берлине открылся фильмом Франсуа Озона

Фильмом Франсуа Озона "Петер фон Кант" открылся 72-й Берлинский кинофестиваль.

В фильме обыгрываются сюжетные линии драмы Райнера Вернера Фассбиндера "Горькие слезы Петры фон Кант" (1972). В главных ролях – Дени Меноше, Изабель Аджани и Ханна Шигулла, игравшая в фильме Фассбиндера.

Франсуа Озон не просто совершил гендерную инверсию, превратив Петру в Петера, а её безмолвную служанку в робкого слугу, но и придал главному герою легко узнаваемые черты самого Фассбиндера.

Фассбиндер трансформировал историю своих отношений с актёром Гюнтером Кауфманом в лесбийскую драму о кутюрье и её модели. В фильме Озона сорокалетний режиссер Петер фон Кант, снимающий такие фильмы как "Любовь теплее смерти", страстно увлечен 23-летним Амиром и превращает его в кинозвезду. В сценарий "Горьких слёз" проникают истории из жизни самого Фассбиндера, и фильм можно воспринимать не только как почтительное подражание великому немецкому режиссеру (на такой трактовке настаивает сам Озон), но и как безжалостную карикатуру.

"Для открытия фестиваля мы искали фильм, способный привнести свет и живость в хмурую повседневность, – сказал художественный директор Берлинале Карло Шатриан. – "Петер фон Кант" – театральный эксперимент, своего рода концептуальный локдаун. Благодаря мастерству Озона, каммершпиле превращается в превосходное вместилище любви и ревности, соблазна и юмора – всего, что столь тесно связывает жизнь и искусство".

В 2000 году Берлинале впервые показал фильм Озона "Капли дождя на раскаленных скалах" по пьесе Фассбиндера. "Петер фон Кант" – шестой фильм французского режиссера, участвующий в Берлинале.

Среди претендентов на главные награды новые картины Клэр Дени, Паоло Тавиани, Ульриха Зайдля, Дени Коте и других известных режиссеров.