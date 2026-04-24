На Ближнем Востоке сейчас действуют три авианосца США

На Ближнем Востоке сейчас сосредоточена беспрецедентная группировка из трёх американских авианосцев. Об этом сообщило Центральное командование вооружённых сил США (ЦЕНТКОМ) 24 апреля. По утверждению командования, такое произошло впервые за несколько десятилетий.

Последним в Индийский океан прибыл авианосец США "Джордж Г. У. Буш", в состав группировки входят также три эсминца. Кроме того, с января в Аравийском море действует авианосец "Авраам Линкольн", а в начале апреля в Красное море вошёл авианосец "Джеральд Форд". По данным ЦЕНТКОМ, на борту кораблей более 200 самолётов и более 15 тысяч моряков и морских пехотинцев.

Авианосцы присутствуют в регионе на фоне чрезвычайно напряжённой ситуации вокруг Ирана, по которому США и Израиль начали наносить удары в конце февраля. С начала апреля действует режим прекращения огня, однако Иран продолжает блокаду Ормузского пролива, а США блокируют морские порты Ирана.

Перспективы возобновления мирных переговоров пока не ясны. Иранские представители заявляют, что могут и отказаться от перемирия. Источник Reuters в Пакистане при этом утверждает, что уже 24 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи может прибыть в Исламабад для переговоров с США.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что США даже в случае возобновления боевых действий не собираются применять против Ирана ядерное оружие.

Он назвал вопрос об этом "глупым", добавив, что "никому не должно быть позволено применять ядерное оружие".