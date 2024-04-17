На блогера Андрея Рудого составили протокол о дискредитации армии

Суд в Нижегородской области зарегистрировал материалы административного дела о дискредитации армии России на блогера Андрея Рудого. Что стало поводом для составления протокола, не указывается. Об этом сообщает "Медиазона".

Заседание по делу Рудого назначили на 22 мая. Сам блогер с 2022 года находится за пределами России.

13 октября 2023 года Минюст внёс Рудого в реестр "иностранных агентов". Ведомство объяснило своё решение тем, что блогер якобы распространял материалы "иностранных агентов", выступал против войны в Украине, а также "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Андрей Рудой является автором ютуб-канала "Вестник бури", на который подписаны 319 тысяч человек. "Медиазона" указывает, что канал является марксистским, а сам блогер ранее он был активистом "Левого фронта" и участвовал в протестах 2011–2012 годов.