Минюст признал "иноагентом" Ольгу Романову ("Русь сидящая")

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом основательницу правозащитного движения "Русь сидящая" Ольгу Романову. Само движение находится в статусе "иноагента" с 2018 года. Организация занимается защитой прав арестантов и заключённых в российских СИЗО, тюрьмах и колониях. В частности, с лета 2022 года Романова и "Русь сидящая" активно освещали вербовку заключённых из колоний на войну в Украине - сначала ЧВК "Вагнер", а потом Министерством обороны России.

Кроме Романовой, реестр "иноагентов" пополнили ещё 11 человек. Это журналист и крымско-татарский активист Айдер Муждабаев; бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, который сейчас воюет в рядах ВСУ; экономист Виталий Жуковский; ведущая канала "Навальный Live" Елена Малаховская; журналист Сергей Ковальченко; краснодарский исследователь военных захоронений Виталий Вотановский; гражданские активисты Евгений Доможиров, Анвар Курманкаев, Андрей Рудой, Андрей Сидельников, и экс-глава штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова.