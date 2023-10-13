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Минюст признал "иноагентом" Ольгу Романову ("Русь сидящая")

Ольга Романова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом основательницу правозащитного движения "Русь сидящая" Ольгу Романову. Само движение находится в статусе "иноагента" с 2018 года. Организация занимается защитой прав арестантов и заключённых в российских СИЗО, тюрьмах и колониях. В частности, с лета 2022 года Романова и "Русь сидящая" активно освещали вербовку заключённых из колоний на войну в Украине - сначала ЧВК "Вагнер", а потом Министерством обороны России.

Кроме Романовой, реестр "иноагентов" пополнили ещё 11 человек. Это журналист и крымско-татарский активист Айдер Муждабаев; бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, который сейчас воюет в рядах ВСУ; экономист Виталий Жуковский; ведущая канала "Навальный Live" Елена Малаховская; журналист Сергей Ковальченко; краснодарский исследователь военных захоронений Виталий Вотановский; гражданские активисты Евгений Доможиров, Анвар Курманкаев, Андрей Рудой, Андрей Сидельников, и экс-глава штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова.

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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