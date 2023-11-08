На блогера Христолюба Божьего Вегана завели дело о реабилитации нацизма

Воронежский областной суд зарегистрировал уголовное дело в отношении блогера Христолюба Божьего Вегана (имя, отчество, фамилия), который называет себя пацифистом, космополитом и проповедником. Его обвиняют по статьям об оскорблении чувств верующих и о реабилитации нацизма в интернете. Внимание на карточку дела на сайте суда обратила "Медиазона".

Какие именно посты блогера стали поводами для уголовного дела, неизвестно.

В основном на страницах воронежца в разных социальных сетях последние публикации датированы октябрем прошлого года. Среди постов есть видео Ильи Варламова об участии заключенных в войне в Украине, фото Владимира Путина с подписью "РашиZм" и в облике Адольфа Гитлера с георгиевской лентой.

Около двух недель назад на ютуб-канале блогера вышло видео, в котором он объясняет, почему давно не появлялся в социальных сетях. По его словам, его арестовали 23 января 2023 года. Вероятно, речь идёт о домашнем аресте, пишет "Медиазона".

После этого дома у Вегана в ходе обысков забрали всю технику, включая игровой ноутбук, телефон и старые сим-карты. В конце октября блогеру отдали все изъятое, кроме ноутбука.

Сам блогер утверждает, что призывает "людей любить даже врагов, и, если надо, сложить свою голову во имя любви. В настоящем смысле зла они никакого мне предъявить не могут", — сказал Веган.