На блогера Настю Ивлееву составили протокол о "дискредитации" армии

На блогера Анастасию Ивлееву составили протокол по статье о "дискредитации" российской армии, сообщает "Медиазона".
Тверской районный суд Москвы зарегистрировал материалы во вторник, 16 апреля. Судебное заседание назначено на 25 апреля.
На данный момент неизвестно, что стало причиной составления протокола.
- Анастасия Ивлеева была организатором "голой вечеринки", которая прошла в московском клубе "Мутабор" в декабре 2023 года. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение. Известные артисты и медийные персонажи, присутствовавшие в числе гостей, позже опубликовали свои извинения.
- В частности, многие "патриотические" блогеры приравнивали участников вечеринки к предателям за разнузданное веселье в то время, когда российские солдаты гибнут в Украине, и требовали подвергнуть их максимально жёстким репрессиям.
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