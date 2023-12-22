"Шабаш Ивлеевой и Собчак". "Патриотов" возмутила "голая вечеринка"

Российское общество скандализировано вечеринкой телеведущей и видеоблогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор", на которую гостям предлагалось явиться "почти голыми". Большинство знаменитостей, замеченных на вечеринке, – Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Алена Водонаева, Джиган и множество других известных персонажей тусовочной Москвы – щеголяли в полупрозрачных нарядах и нижнем белье.

Самым голым оказался рэпер Vacio из Екатеринбурга: его наряд состоял из кроссовок и одного носка, но не на ноге.

Фото и видео с вечеринки возмутили авторов "Z-каналов".

Анна Ревякина

За несколько недель до сегодняшнего вечера модные каналы начали писать о ней.

"Вот все жалуются, что в Москве мало по-настоящему классных вечеринок. И кто, вы думаете, решил это исправить? Настя Ивлеева!" – это анонс вечеринки из запрещённой сети.

Антиглянец пишет, что приглашения на вечеринку, судя по их источникам, получила вся светская Москва из их карты.

То ли Содом, то ли Гоморра. То ли оба города сразу. Я просто не могу поверить, что это всё реально происходит... Происходит именно сейчас, именно в это время!

Знаете, несколько часов назад снова в очередной раз был обстрелян Донецк. Всего же за сутки Донецк обстреляли девять раз. Хорошо, даже если не думать об обстрелах Донецка, об этом вряд ли думает светская Москва, эта вечеринка про дикую пошлость. Сама по себе. Неужели это необходимо озвучивать? Лолита в одном белье, Voise в одном носке, простите, Киркоров (впрочем, что с него взять), etc. У меня просто нет слов...

Захар Прилепин

Тут недавно написал я, что меня смущает состав ПЕСНИ ГОДА-2023, и что я хотел бы видеть другой состав.

В ответ мне отдельные граждане написали, что "люди хотят отдыхать" и "эти артисты проверены временем".

И тут у нас вечеринка с этими же самыми артистами. Ну надо же как совпало…

Они уже готовятся к новогоднему огоньку. И они не то, чтоб слишком наряжались. Они так выглядят вообще. Это их обычный, нормальный вид. Но в 2023 году смотреть на всё это особенно мерзко.

Роман Алехин

Вот как это может воспринять обычный русский человек? Как предательство, а их именно как врагов народа. И никак иначе. Да, наверно такие были всегда, но ведь мы говорим не о том, чтобы побороть грех в мировом масштабе, а также превратить всех моральных уродов в добродетелей, а о том, что за такое во время войны и формирования нового пути государства должно следовать наказание. И пусть кто-то против сталинских репрессий, да и сатанинский шабаш вроде был закрытый, но репрессии могут быть не в лагерях, а как раз в обычном обращении внимания всех контролирующих органов на их бизнесы и налоги (а тут уже по закону все), запрет на финансирование любых их мероприятий за счет бюджета или за счет денег фирм, которые получают госзаказы. Вот такие репрессии для этих выродков самые болезненные. Хотя, я бы учился у ФБР времен, когда они боролись с Аль Капоне, там были интересные технологии.

Анастасия Кашеварова

Ребята с фронта прислали:

"Вечеринка Ивлеевой: бухло, наркотики, музыка, какие-то извращения, бриллиант на жопе за 23 ляма (это б**ть сколько буханок можно купить и оборудовать бронеплитами + глушилками дронов???).

Вечеринка у Крынок: идёшь с ребятами на штурм, грязи по шею, а чтобы было интересно никакого взаимодействия с миномётными расчётами, никакой аэроразведки, только классика, п***уешь такой, ловишь прилёты снарядов (фаер шоу), идешь дальше, попадаете под миномёт и уже спустя пару моментов тащите раненых товарищей назад под фаершоу в ожидании одного из двух вероятных заключительных этапов вечеринки, а именно фпв дроны или со скидами, или напутственная речь комроты, которую передал сам комбат, мол какого х** мы силами 5 человек не смогли закрепиться, ведь наверх уже доложили обратное.

С большим неуважением к этим мразям, боец днепровского направления. Надеюсь их накажут, у нас тут война, а не вечеринка".

А виноваты, по мнению "патриотов", по-прежнему "либералы", которые то ли не создали в стране культуру, то ли создали, но не ту.

Игорь Мальцев

За 30 лет все эти люди, которые больше заботились о температуре своего латте, чем о развитии искусства и культуры, не создали ничего.

Александр Дугин

Некоторые называют это "хуцпа" – отвязанное дерзкое и предельно циничное поведение преступника, которому все сходит с рук именно в силу его сногсшибательной наглости. Так ведут себя либералы и украинские нацисты. Так ведет себя Израиль в Газе, убивая всех подряд, и как ни в чем не бывало возлагая вину на невинных покалеченных и разорванных в клочья палестинских детишек. Пятая колонна в России руководствуется тем же сценарием. Это хуцпа, модель поведения, неведомая для русских – при всей нашей собственной непредсказуемости и часто удивительной храбрости. Русский человек всегда ограничен совестью. Хуцпа и совесть несовместимы. Из этой же серии первертные вечеринки – они парализуют своей агрессивной дерзостью.

Джон Рёскин задавался вопросом, почему Гомер сравнивает храброго Ахилла с мухой? И отвечал: потому что муха снова и снова с маниакальной настойчивостью садится на потный лоб человека, всякий раз рискуя быть прибитой. Вонючая, но смелая муха – архетип носителей хуцпа. Российская пятая колонна именно такова. Для эффективного ее искоренения необходима готовность к марафону, к долгой и кропотливой работе по вытравливанию целого социологического роя прирожденных носителей хуцпа. Они успешно разрушили советскую Империю, оставив нам кровоточащее тело расчлененной Евразии. Они построили в 90-ые худший из политических режимов в русской истории и захватили в нем ключевые позиции. Это цепкие, жестокие и циничные твари, не признающие никаких нравственных границ. В российском обществе партия хуцпы построила сооружения, намного превосходящие линию украинской обороны на Донбассе, которую мы штурмуем уже почти два года. А здесь все намного серьезнее. Поэтому надо настраиваться на слаженную и долгую работу. И тут главное трезво оценивать тех, с кем имеем дело. Так просто они не сдадутся.

На следующий день в "Мутаборе" было назначено продолжение "голой вечеринки" – на этот раз для всех, кому удалось купить на нее билеты по цене от двух тысяч до миллиона рублей. В клуб приехала полиция, что "патриотов" порадовало. Однако вечеринка состоялась все равно.

Александр Коц

То есть, несмотря на весь общественный резонанс, руководство клуба решило: "А вдруг прокатит". Ну или скорее руководство на возмущенное общество клало болт в застиранном носке.

Надеюсь, силовики доходчиво объяснят, что так делать нельзя. Хорошо что приехали, плохо, что не сутки назад.

UPD Как приехали, так и уехали. Вечеринка не отменена.

Роман Алехин

Вчера в клуб, где проходил голый шабаш Ивлеевой и Собчак, приезжала прокуратура. Это практически не повлияло на проведение второй части, разве что – перенесли на час. То есть, внешне, как минимум, либерда чувствует себя уверенно.

Уже говорил много раз: война всегда проходит по двум фронтам – внешнему и внутреннему. И внутренний фронт порой оказывается важнее, как это было в начале 20 века. У правителя нашей страны сейчас пока поддержка патриотического сообщества, а либерде хочется другого – который прекратил бы конфликт и лёг под США и Европу. Но и в начале 20 века большинство раскачивалось быстро от того, что видели, как жируют и празднуют другие, пока народ живёт в парадигме "Всё для фронта, всё для победы" и нищенствует.

"Патриоты" не сдаются: организация "Зов народа" потребовала, чтобы прокуратура проверила вечеринки Ивлеевой на наличие ЛГБТ-пропаганды, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала к бойкоту ее участников.

Оппозиционные комментаторы злорадствуют.

Тихон Дзядко

Давно так близко не встречались жаба с гадюкой.

Сталингулаг

Хорошо, что Ивлеева провела свою вечеринку, теперь самым добрым и хорошим людям, у которых ангелочки на аватарах и семейные ценности в описаниях, снова есть кого ненавидеть! До января должно хватить, а там новый объект для ненависти выберут.

Блюстители нравов и сами не без греха, указывают в блогах.

Светлана Строганова

Слушайте, а чего все завелись на Ивлееву и ее голую вечеринку?

Все эти возмущённые депутаты и общественники и ведущие с птичьими фамилиями сидят дома, едят черняшку с водой и ни-ни – ни в кабак, ни в Дубай в крутые отели с шоппингами в Баленсиаге, ни на разные премьеры с фуршетами?

Да конечно, хаха.

Кирилл Шулика

Похоже, русский не должен быть голым, да. Но есть способ все исправить. Давайте скинемся и купим Екатерине Мизулиной билет на такую вечеринку. Она пойдет.

Роман Юнеман

Людям повезло, что они не видели закрытые корпоративы каких-нибудь чиновников – возможно, тех самых, кого они считают своими союзниками и публичными поборниками морали. По словам знающих людей, там ещё и не такое бывает.

Ивлеева и её гости – это эстрада. Профессиональные лицедеи. Люди зарабатывают, развлекая других. Чего вы от них ждёте? Что они будут сидеть на закрытой вечеринке в камуфляже с флагом России и слушать Олега Газманова? Или организуют бал Наташи Ростовой? Или коллективный просмотр телепередачи "Слово пастыря"?

Люди собрались на закрытое мероприятие, на свои деньги, никого не трогали. Пусть живут, как им нравится.

Анатолий Несмиян

Прямо-таки событие национального масштаба с гневными откликами, письмами в прокуратуру и прочим реагированием и сигналами. А всего-то какие-то фрики устроили фрик-тусовку.

Неясно одно – а не пофиг ли? Это обычная богема, то есть, люди, которые считают себя свободными от морали, нравственности, понятий какой-то порядочности. Они и ведут себя так. И всегда в любом обществе такие люди были и будут. Они живут на том, что привлекают внимание. Это их хлеб и способ заработка.

И в этом смысле нервная общественность, отреагировавшая на эту тусовку, создала ей паблисити, просмотры и интерес. Формула : "любое упоминание кроме некролога" здесь ключевой критерий успеха. И в этом смысле гневная реакция патриотической общественности уже сделала мероприятие успешным.

Общественность в плане интеллекта оказалась предсказуемо тупой, на что, наверное, и был расчет.

Единственно возможный вариант реакции на подобные события – да плевать. Вам что, обидно, что вас не позвали, что ли?

Екатерина Винокурова

И еще раз повторю: нынешние борцы за нравственность сами прекрасно изменяют женам, предлагают себя и так далее. Бывают на вечеринках, пьют и курят.

Просто не постят фоточек, а наутро с комсомольскими лицами делают карьеру. Визжат "За то ли мы воюем", после чего заказывают столик в дорогом ресторане, едут к любовнице, а параллельно в ходе полового акта просят "что-то сделать с врагами государства".

И потом смотрят лайки, клики, фоточки.

Михаил Шевелев

То, что теперь называется светской вечеринкой, было когда-то картиной "Актив окраинного райкома отмечает в бане с передовыми комсомолками окончание Ленинского университета миллионов" (холст, масло, комсомолки).

Но мнение, что путинская элита бесится с жиру, встречается не только у "зетников".

Даниил Константинов

По поводу нашумевшей вечеринки Ивлеевой. Это – классический "пир во время чумы". Очумевшая от вседозволенности блядоватая илитка куражится на фоне войны.

"Бал Сатаны" со входом за миллион рублей, в то время, когда людям отрывает руки и ноги.

"Лучшие люди страны", трясущие своими поношенными телесами сквозь дресс-код "Almost naked party". Открытый сладострастно-трупно рот Собчачки, кривляющийся Киркоров и престарелая Лолита, похожая на хозяйку борделя прошлых лет.

Перегной разлагающейся страны.

Остается только вырыть гумусную яму, чтобы брезгливо зажав рукой нос, резко смести эту гниль вниз, дав ей воссоединиться с родственным компостом.

"Я римский мир периода упадка,

Когда, встречая варваров рои,

Акростихи слагают в забытьи

Уже, как вечер, сдавшего порядка.

Душе со скуки нестерпимо гадко.

А говорят, на рубежах бои.

О, не уметь сломить лета свои!

О, не хотеть прожечь их без остатка!

О, не хотеть, о, не уметь уйти!

Все выпито! Что тут, Батилл, смешного?

Все выпито, все съедено! Ни слова!

Лишь стих смешной, уже в огне почти,

Лишь раб дрянной, уже почти без дела,

Лишь грусть без объясненья и предела"

(Поль Верлен "Томление")

Впрочем, вечеринка у Ивлеевой получилась по-своему бунтарской, отмечают другие комментаторы.

Дмитрий Колезев

Сомневаюсь, что артисты и блогеры, которые решили собраться в полуобнаженном виде, руководствовались какими-то гражданскими или политическими идеями. Вероятно, ими двигала прежде всего тяга к эпатажу и гедонизму. Но в итоге получилась почти антивоенная акция. На месте условного ЦИПСО я бы уже печатал листовки с кадрами вечеринки и подписью "Вы сражаетесь за то, чтобы они могли наслаждаться жизнью!" и разбрасывал их над российскими позициями.

Алина Витухновская

Вечеринка, устроенная Ивлеевой на 666-ой день ....., которая так возмутила оба лагеря, в первую очередь является частным делом ее участников. И если мы полагаем себя либералами, мы не должны вмешиваться в эту частную жизнь.

Но поскольку событие стало медийным достоянием и интерпретируется в социополитическом контексте, единственно верной интерпретацией будет такая – это бунт, который мы заслужили.

Да, это бунт лоялистов. Карнавальный и фриковатый. Бунт обслуги на коленях. Не зря певица Лолита ползала по полу, подобно безумному животному. Какой режим, такая и "аристократия".

По-настоящему неприлично выглядят совсем другие вещи, считает журналист Иван Филиппов:

Много было написано сегодня про "голую вечеринку" Ивлеевой. многие возмущались, обсуждали дресс код, обсуждали уместность, осуждали участников. так вот всё это, честно говоря, не так важно.

По-настоящему омерзительное и вызывающее ярость видео было совсем не в канале "Антиглянец", а в канале "Операция Z: Военкоры русской весны", автор которого опубликовал видео "молитвы воинов перед штурмом":

"Вроде бы кадры с Авдеевки. Военный священник вместе с бойцами у линии фронта молится с парнями и наставляет их".

Вот это настоящая духовная и моральная катастрофа. вот это чистый сатанизм. собственно как и тот факт, что РПЦ благославляет захватническую преступную войну и активно в ней участвует. и голая жопа по сравнению с их преступлением против веры, Бога и морали – всего лишь голая жопа.

Тем временем рэпер Vacio уже расплачивается за свой голый зад: его арестовали на 15 суток и присудили ему штраф в 200 тысяч рублей за "мелкое хулиганство" и "пропаганду ЛГБТ-отношений". Не помог и объяснительный пост, в котором рэпер писал, что его "интересуют только девушки".