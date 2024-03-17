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На части территории Исландии объявлен режим ЧП из-за вулкана

В южной части Исландии объявлено чрезвычайное положение из-за очередного извержения вулкана на полуострове Рейкьянес - уже четвёртого с декабря прошлого года.

При этом, по оценкам экспертам, сейчас речь идёт о самом мощном извержении за последние месяцы. Местные СМИ сообщают, что лава достигла восточных окраин города Гриндавик, жители которого были эвакуированы. Людей также вывезли из "Голубой лагуны" - геотермального курорта и одной из самых популярных туристических достопримечательностей Исландии.

Воздушное пространство страны при этом пока остаётся открытым, отмечается в публикации Би-би-си.

В управлении по гражданской защите Исландии подчёркивают, что всё, что можно было сделать для подготовки к разливу лавы, было сделано. При этом обеспокоенность по поводу последствий для местной инфраструктуры остаётся.

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