В Исландии началось извержение вулкана – его показывают онлайн

В Исландии началось извержение вулкана Рейкьянес. Жителей близлежащего города эвакуировали.

Извержение можно посмотреть онлайн. На трансляции видно, как магма выплёскивается вдоль гребня холмистой цепи, становясь лавой. Би-би-си пишет, что извержение можно увидеть даже из столицы Исландии – Рейкьявика, который находится примерно в 40 километрах от вулкана.

Извержение Рейкьянеса началось вчера, 18 декабря, поздно вечером на одноимённом полуострове в четырёх километрах от рыбацкого городка Гриндавик. Всех его жителей – около четырёх тысяч человек – эвакуировали. На место извержения для уточнения информации отправили вертолёт береговой охраны.

По данным Метеорологического бюро Исландии, каждую секунду выплёскивается до двухсот тысяч литров магмы, а на вулкане образовалась трещина длиной около 3,5 километров. Это во много раз больше, чем во время предыдущих извержений на полуострове.

За сутки до извержения в районе зафиксировали более тысячи подземных толчков, в результате которых были повреждены дома. О пострадавших не сообщалось. Недалеко от места извержения находится и крупнейший исландский международный аэропорт Кеблавик. Судя по его табло, перебоев с полётами сейчас нет. Об этом же раньше заявил МИД страны.

В Исландии насчитывается 33 действующих вулкана – больше чем в любой другой европейской стране. Самым крупным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году. Тогда вулкан выбросил огромные облака пепла, что на несколько дней парализовало полёты над большей частью Европы и принесло многомиллиардные убытки.