На Дальнем Востоке задерживают участников антивоенных пикетов

В городах Дальнего Востока проходят задержания участников пикетов, приуроченных к годовщине российского вторжения в Украину.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали активиста Николая Зодчего, который вышел на пикет с фотографиями президента Владимира Путина из эфиров Первого канала. Об этом Сибирь.Реалии сообщила одна из хабаровских активисток. В отделении полиции с Зодчим провели "профилактическую" беседу, после чего отпустили.

Ранее Зодчего задерживали за пикеты против изменения призывного возраста, в поддержку политика Ильи Яшина, против закона о запрете "пропаганды ЛГБТ" и за свободу политзаключенных.

Во Владивостоке задержали местного жителя, который вышел на центральную площадь с антивоенным плакатом. Об этом он рассказал ОВД-Инфо. Мужчину доставили в отдел полиции № 1, а после опроса отпустили без протокола о правонарушении.