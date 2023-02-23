В городах мира проходят акции солидарности с Украиной

С 23 по 26 февраля во многих городах мира проводятся акции в поддержку Украины под лозунгом "Свет победит тьму" ( #LightWillWinOverDarkness). Митинги, демонстрации и пикеты напоминают о 9-летней российско-украинской войне развязанной Кремлем против украинского народа в 2014 году. 24 февраля - день начала в 2022 году широкомасштабного военного вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщается на сайте города Мариуполя.

Организаторами акций в разных странах выступают активисты украинских громад и диаспоры. Соорганизатор акций и координатор кампании - объединение общин Украины - Communities Army of Ukraine.

Организаторы уверены, что "желто-голубой свет" должен одержать победу над "московско-путинской тьмой".

Во время демонстраций митингующие планируют использовать сине-желтые фонарики, свечи, некоторые - факелы и файеры, воспроизводя таким образом символический смысл, заложенный в название указанной кампании.

В некоторых городах ожидается проведение флешмоба "живая карта Украины".

Основательница инициативы в "Как не стать овощем" Оксана Мороз в Facebook отметила, что украинцы, находящиеся за рубежом, смогут принять участие в акции и распространять информацию в социальных сетях.