На Даниловском рынке нашли и уничтожили 112 кг сыра из Европы

Управлением Россельхознадзора в городе Москве пресечена реализация сыров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. Новость с таким заголовком опубликована на сайте Россельхознадзора.

Каак сказано в сообщении, в результате проверки на Даниловском рынке в Москве были обнаружены сыры, запрещённые к ввозу в Россию, общим весом более 112 килограммов. Сыры произведены в таких странах, как Германия, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Норвегия.

Сыры были изъяты и уничтожены на технической площадке рынка "методом механического измельчения в порядке, установленном законодательством". Фотографии изъятых сыров и процесса измельчения прилагаются.

Россия в 2014 году ввела запрет на экспорт ряда сельскохозяйственных товаров и продуктов питания из стран Евросоюза - утверждается, что это ответ на санкции, введённые в связи с аннексией Крыма. С тех пор санкции неоднократно продлевались.

Ряд попавших под санкции товаров всё равно попадает в Россию - они оформляются как товары из третьих стран, в частности из Беларуси. Продукты же, которые попадают в Россию нелегально, с лета 2015 году указом президента Владимира Путина предписано уничтожать . В прошлом году сообщалось, что за 5 лет было уничтожено свыше 36 тысяч тонн продуктов питания.