На депутата от "Яблока" Слабунову завели дело по доносу единоросса

Против депутата Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой возбудили административное дело по статье о дискредитации российской армии. Заявление на депутата написал её коллега из "Единой России". Об этом Слабунова рассказала в своём телеграм-канале.
По словам Слабуновой, поводом для доноса стало её выступление в карельском заксобрании, касающееся безопасности детей и школ. "Упоминаний армии в нём не было", – отметила депутат.
По информации независимого журналистского проекта From Karelia with freedom, заявление в ФСБ, МВД, Следственный комитет и прокуратуру написал депутат от "Единой России" Леонид Лиминчук. В телеграм-канале опубликован его донос с выдержкой из выступления Слабуновой в сентябре 2022 года.
В своей речи Слабунова среди прочего подчеркнула важность того, "чтобы налоги тратились не на военные операции там специальные, не специальные и всякие разные, а на строительство школ". Лиминчук посчитал, что это высказывание дискредитирует решение российских властей вторгнуться в Украину и использовать там армию. Официально российские власти именуют войну в Украине специальной военной операцией.
Помимо выступления Слабуновой, Лиминчук пожаловался на репост в её телеграм-канале с критикой мобилизации россиян на войну в Украине.
Дело поступило в суд 9 января. Судья и дата заседания ещё не назначены.
- Слабунова - многолетний депутат Законодательного собрания Карелии. Несколько лет возглавляла партию "Яблоко" на федеральном уровне.
- Ранее депутата петербургского Законодательного собрания от партии "Яблоко" Бориса Вишневского и его бывшего коллегу Максима Резника также обвинили по статье о дискредитации армии. А в октябре ещё одного их коллегу Александра Шишлова оштрафовали на 35 тысяч рублей по той же статье. Он назвал это решение политическим.
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