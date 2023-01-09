Политиков Вишневского и Резника обвинили в дискредитации армии

В Санкт-Петербурге против депутата местного Законодательного собрания Бориса Вишневского и его бывшего коллеги Максима Резника возбуждены административные дела о дискредитации российской армии. Это следует из карточек на сайте Василеостровского районного суда. Поводом послужили публикации в социальных сетях, где политики задавали вопросы о действиях российских войск в Украине.
Вишневский 3 апреля 2022 года опубликовал в телеграме открытое письмо к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием провести проверку сообщений о ситуации в Буче, которые российские власти называли фейком и провокацией. Под письмом подписались правозащитница Наталия Евдокимова, кинорежиссёр Александр Сокуров, историк Николай Сванидзе и священнослужитель Григорий Михнов-Вайтенко.
Максим Резник сделал несколько перепостов из каналов журналиста Александра Невзорова, а также изданий "Медиазона" и "Медуза" – все они признаны в России иностранными агентами.
Как сообщает портал zaks.ru, из экспертиз, подготовленных сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета по запросу центра по борьбе с экстремизмом, следует, что Вишневский и Резник создают негативный образ Вооруженных сил РФ и подрывают имидж российской армии. Сами Резник и Вишневский уточнили, что протоколов с экспертизами они не видели и не подписывали.
"Буча для них - болезненная тема. Они продолжают разыгрывать её через уголовные дела, – прокомментировал Максим Резник изданию "Ротонда". – Но я это воспринимаю как высокую оценку: я бы расстроился, если бы этого дела не было".
Политикам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Утром 9 января Василеостровский суд принял материалы дел. Даты заседаний ещё не назначены.
- Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский неоднократно выражал антивоенную позицию. В мае 2022 года он отправил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой разъяснить, как россияне могут выражать недовольство войной в Украине без преследования по статье о "дискредитации" армии.
- Бывший депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник также баллотировался от "Яблока", но позже вышел из партии. В сентябре 2022 года он уехал из России.
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