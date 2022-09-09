Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На депутатов из Петербурга составили протоколы о "дискредитации" армии

В Санкт-Петербурге на пятерых депутатов муниципального образования "Смольнинское", которые потребовали от Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина, составили протоколы о дискредитации российской армии. Ранее их вызвали в отдел полиции СМС-сообщением.

Административные дела заведены на Дмитрия Балтрукова, Дмитрия Палюгу, Никиту Юферева, Ивана Чеботаря и Анну Киселеву. Еще двух отпустили из полиции без протоколов.

Депутаты 7 сентября отправили обращение в Госдуму с требованием предъявить Путину обвинение в госизмене из-за военного вторжения в Украину. Они требуют отстранить президента от должности, поскольку война, по их мнению, наносит вред безопасности России. В тексте обращения депутаты указали, что вторжение вызвало гибель российских военных, нанесло вред экономике и гражданам, вызвало расширение блока НАТО и милитаризацию Украины за счет военной помощи других стран.

"Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан", - говорится в документе. Обращение отправили в Совет безопасности России и лидерам пяти российских фракций.

  • Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG