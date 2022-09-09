Депутатов вызвали в полицию – ранее они обвинили Путина в госизмене

Депутатов Совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге вызвали в полицию. На них планируют завести дела о дискредитации российской армии. Накануне они предложили Госдуме обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене.
Север.Реалии рассказали, что идентичные сообщения о вызове в полицию получили семь депутатов. Среди них – Дмитрий Палюга, Диана Серая и Никита Юферев.
В среду, 7 сентября, депутаты решили обратиться к Госдуме с предложением обвинить Путина в госизмене для отрешения его от должности. Депутаты считают, что приказ Путина о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности России и её граждан.
Обращение направили лидерам партийных фракций в Госдуме и в Совет безопасности России, который возглавляет Путин.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией".
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", более 3800 россиян стали фигурантами дел по этой статье. Им грозит штраф до 50 тысяч рублей. За повторную дискредитацию вооружённых сил России предусмотрена уголовная ответственность со сроком до трёх лет лишения свободы.
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