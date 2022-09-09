Депутатов вызвали в полицию – ранее они обвинили Путина в госизмене

Депутатов Совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге вызвали в полицию. На них планируют завести дела о дискредитации российской армии. Накануне они предложили Госдуме обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене.

Север.Реалии рассказали, что идентичные сообщения о вызове в полицию получили семь депутатов. Среди них – Дмитрий Палюга, Диана Серая и Никита Юферев.

В среду, 7 сентября, депутаты решили обратиться к Госдуме с предложением обвинить Путина в госизмене для отрешения его от должности. Депутаты считают, что приказ Путина о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности России и её граждан.

Обращение направили лидерам партийных фракций в Госдуме и в Совет безопасности России, который возглавляет Путин.