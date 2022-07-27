На десятках автомобилей в Воронеже неизвестные нарисовали букву Z

В ночь на среду, 27 июля, в Воронеже неизвестные исписали десятки припаркованных автомобилей буквой Z. Правительство области назвало это "гнусной провокацией", но заверило, что поддерживает военные действия в Украине.

Утром подписчик воронежского телеграм-канала обнаружил припаркованные автомобили с нарисованной баллончиком красной буквой Z. По его информации, испорчено более сотни автомобилей.

Позже правительство Воронежской области сообщило, что "неизвестные разрисовали несколько десятков автомобилей символикой специальной военной операции на Украине". Власти назвали случившееся "гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооружённых сил России". Однако сначала заверили, что "безоговорочно и всецело" поддерживают войну в Украине.

Несколько владельцев испорченных автомобилей уже подали заявления в МВД. Полиция начала проверку.