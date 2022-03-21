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Жителя Краснодара оштрафовали за плевок на баннер с буквой Z

Митинг-концерт в день годовщины аннексии Крыма, Москва, 18 марта 2022 года

Суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей Александра Кондратьева из-за плевка на букву Z, которая была изображена на уличном баннере. Об этом сообщает адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале.

Кондратьева признали виновным в дискредитации российских Вооруженных сил. В рапорте полицейского утверждается, что Кондратьев плюнул на баннер с подписью "Z#СвоихНеБросаем", а именно "совершил действия, направленные против проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции в Украине".

В суде Александр Кондратьев не признал вину. Он подтвердил, что плюнул на баннер, потому что "рассматривает букву Z как свастику и плевал на свастику", написал Беньяш.

  • 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
  • На данный момент известно уже о четырех уголовных делах по этой статье. Два дела возбуждены в Томской области на основании материалов ФСБ, третье дело возбудили на известного блогера, автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской. 21 марта стало известно о возбуждении дела против журналиста из Кемеровской области Андрея Новашова.

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