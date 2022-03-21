Жителя Краснодара оштрафовали за плевок на баннер с буквой Z

Суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей Александра Кондратьева из-за плевка на букву Z, которая была изображена на уличном баннере. Об этом сообщает адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале.

Кондратьева признали виновным в дискредитации российских Вооруженных сил. В рапорте полицейского утверждается, что Кондратьев плюнул на баннер с подписью "Z#СвоихНеБросаем", а именно "совершил действия, направленные против проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции в Украине".

В суде Александр Кондратьев не признал вину. Он подтвердил, что плюнул на баннер, потому что "рассматривает букву Z как свастику и плевал на свастику", написал Беньяш.