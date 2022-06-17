На двух жителей Чебоксар, разбивших Z-символ, составили протоколы

В Чебоксарах полиция задержала двух местных жителей 22 и 24 лет, которые разбили инсталляцию в виде буквы Z на одной из улиц города. На них составили протоколы о "дискредитации" армии России. Об этом сообщает "МВД медиа".

На видеозаписи с одной из камер наблюдения видно, как двое молодых людей подходят к Z-фигуре. Один из них пробивает её ногой, а второй наносит несколько ударов рукой. Сообщается, что один из задержанных извинился и объяснил полицейским свой поступок тем, что был пьян.

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В начале мая в Иркутске суд оштрафовал на 30 тысяч рублей студента местного вуза за то, что он сорвал флаги с символикой "Z". Его признали виновным по статье о дискредитации вооруженных сил России.

Буквы Z и V наносятся на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Прокремлёвские СМИ, а нередко и власти разных уровней пропагандируют их как символы так называемой спецоперации в Украине.