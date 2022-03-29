На Евгения Ройзмана составили три протокола за "дискредитацию" армии

В Екатеринбурге полиция составила протоколы на бывшего мэра города Евгения Ройзмана по статье о "дискредитации российской армии". Об этом сообщает Е1.ru.

Поводом для двух протоколов стали твит Ройзмана и его высказывание в видеоролике. Сразу после составления документов суд начал рассматривать административные дела политика. "Вообще непонятно, как защищаться. Я отказываться от своих слов не могу, не хочу и не буду", — сказал Ройзман.

Делом занимается судья Жанна Стекольникова. Ранее она трижды признавала Ройзмана виновным в участии в несанкционированных акциях. 7 апреля она же рассмотрит дело о посте в его телеграм-канале, по которому на политика был составлен третий протокол по статье о дискредитации российской армии.

"В худшем случае Евгению Ройзману грозит штраф в размере 150 тысяч рублей по совокупности всех обвинений", — заявила изданию адвокат бывшего мэра.