Суд вернул в полицию протокол на журналистку Марину Овсянникову

Останкинский районный суд Москвы вернул в полицию протокол по статье о дискредитации российских военных на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом сообщает правозащитник Сергей Бадамшин.

Уточняется, что суд вернул протокол в полицию после того, как судья назначила заседание на 14 апреля. Ранее Овсянникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста.

14 марта Марина Овсянникова устроила антивоенную акцию в прямом эфире новостей, развернув за спиной ведущей Екатерины Андреевой плакат со словами: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". До этого Овсянникова записала видеообращение, из-за которого позднее и получила административный штраф.

Несмотря на возможность уголовного преследования, Овсянникова, мать двоих детей, говорила, что не собирается уезжать из России, хотя ей и "очень страшно". В Кремле поступок журналистки назвали "хулиганством". Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов обвинил бывшую сотрудницу в предательстве.