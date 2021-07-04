На Филиппинах разбился самолёт с 85 военными на борту

Грузопассажирский самолёт Lockheed C-130, принадлежащий ВВС Филиппин, разбился при посадке в воскресенье на острове Джоло в провинции Сулу на юге страны, приблизительно в половину седьмого утра по московскому времени. На борту находились не меньше 85 человек, сообщает газета Daily Tribune.

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Самолёт не смог попасть на взлётно-посадочную полосу на аэродроме. Он перевозил в регион военных. Борту было 33 года, до 2016 года он находился на службе в ВВС США, свидетельствуют данные о его регистрации. После крушения удалось спасти как минимум 40 пассажиров, они отправлены в военный госпиталь, сообщил командующий армией Сирилито Собеджана.

Причина катастрофы пока не называется. На фотографиях с места событий видно, что самолёт полностью разрушен и почти целиком сгорел.

Регион Сулу входит в мусульманскую автономию Филиппин, население которой десятилетиями требовало большей независимости от преимущественно католической страны.

В регионе действует вооружённые группировки, десятилетиями оказывавшие сопротивление центральной власти, одна из которых, Бойцы исламского освобождения Бангсаморо, связана с запрещённой в России террористической организацией "Исламское государство".