Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

На Филиппинах разбился самолёт с 85 военными на борту

Грузопассажирский самолёт Lockheed C-130, принадлежащий ВВС Филиппин, разбился при посадке в воскресенье на острове Джоло в провинции Сулу на юге страны, приблизительно в половину седьмого утра по московскому времени. На борту находились не меньше 85 человек, сообщает газета Daily Tribune.

Самолёт не смог попасть на взлётно-посадочную полосу на аэродроме. Он перевозил в регион военных. Борту было 33 года, до 2016 года он находился на службе в ВВС США, свидетельствуют данные о его регистрации. После крушения удалось спасти как минимум 40 пассажиров, они отправлены в военный госпиталь, сообщил командующий армией Сирилито Собеджана.

Причина катастрофы пока не называется. На фотографиях с места событий видно, что самолёт полностью разрушен и почти целиком сгорел.

Регион Сулу входит в мусульманскую автономию Филиппин, население которой десятилетиями требовало большей независимости от преимущественно католической страны.

В регионе действует вооружённые группировки, десятилетиями оказывавшие сопротивление центральной власти, одна из которых, Бойцы исламского освобождения Бангсаморо, связана с запрещённой в России террористической организацией "Исламское государство".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG