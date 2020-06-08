Враги страшнее вируса. Президент Филиппин готов уничтожить всех

Пандемия COVID-19 продолжает сотрясать мир, однако в большом числе стран карантинные ограничения с каждым днем снимаются все быстрее. И на первый план вновь выходят те же самые проблемы и угрозы, которые являлись основными для каждого государства до того, как мир услышал о появлении коронавируса SARS-CoV-2. Ни один авторитарный правитель сегодня не упускает возможности успеть ужесточить режим и "закрутить гайки", пользуясь сложившейся ситуацией. Не упустил свой шанс и президент Филиппин Родриго Дутерте, продолжающий вести беспощадную борьбу со всеми, кого он называет своими "личными врагами" – и этот список каждый день расширяется.

По данным филиппинского министерства здравоохранения, количество выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом здесь превысило 22 тысячи, более 1 тысячи человек умерли. К вечеру 7 июня в стране было выявлено 579 новых больных. Однако по решению Родриго Дутерте с 1 июня в так называемом Столичном регионе (Метро-Манила), куда входят сама столица и еще 16 городов, с общим населением в 12 миллионов человек, карантинные меры были резко ослаблены. Согласно новому плану правительства Дутерте, строгий карантин продолжит действовать только в некоторых провинциях страны, в зависимости от развития ситуации. Кроме того, возобновляется работа общественного транспорта. Жители Столичного региона, за исключением тех, кто младше 21 года и старше 60 лет, теперь могут свободно перемещаться по улицам.

Интересно, что в отличие от многих других государств, на Филиппины все последние месяцы продолжали приезжать каким-то образом иностранные туристы – с января по май 2020 года здесь их побывало, по официальной статистике, 1,3 миллиона Однако это на более чем 62 процента меньше, чем за тот же период прошлого 2019 года – тогда страну посетили 3,46 миллиона иностранцев. Впрочем, по информации местного министерства туризма, многие знаменитые местные курортные регионы, такие, как острова Боракай или Бохоль, по-прежнему весьма неохотно готовы пускать к себе туристов и принимать иностранные авиарейсы. Хотя въездной туризм ежегодно приносит до 12 процентов доходов местному государственному бюджету, раньше будущего сентября страна полностью не откроется точно. При этом возможность путешествовать по Филиппинам, а не оставаться в одной "туристической резервации" в течение всего отпуска, появится вообще неизвестно, когда.

Однако в последние дни Филиппины больше привлекли к себе внимание вовсе не медицинской статистикой, ростом числа больных COVID-19 или заявлениями представителями местной туристической индустрии. Парламент страны принял особый Закон о борьбе с терроризмом, вызвавший резкую критику ООН и международных правозащитных организаций – и одновременно 75-летний президент Дутерте разразился новой порцией своих, уже ставшими привычными для него, грубых и очень угрожающих заявлений.

С момента вступления в должность в июле 2016 года Дутерте не раз привлекал к себе внимание внешнеполитическими амбициями, хамскими и циничными заявлениями и сравнениями, инициированной им кампанией террора и убийств тысяч наркоманов и наркоторговцев в собственной стране, а также прямыми угрозами в адрес США на фоне славословий в адрес российского президента Владимира Путина, которого Дутерте прямо называл "своим кумиром".

Еще года три назад Дутерте прямо начал говорить о намерении превратить Россию в своего нового союзника и даже "покровителя", и что он сам готов стать маленькой частью "российско-китайского миропорядка, который неизбежно наступает". А еще раньше он заявил, что, по его мнению, "есть только три государства, которые противостоят остальному миру, – это Китай, Филиппины и Россия".

Два месяца назад, когда Филиппины только недавно ввели общенациональный карантин и стали пытаться сдерживать эпидемию, Дутерте потребовал от полиции и спецслужб открывать огонь на поражение по каждому, кто "создает проблемы". Это заявление прозвучало в тот же день, когда в Маниле состоялись антиправительственные выступления в бедных районах, во время которых были избиты и арестованы несколько десятков человек, требовавших помощи от государства в связи с полной потерей зарплат и обычных доходов.

В конце прошлой недели филиппинская полиция конфисковала больше 750 килограммов кристаллического метамфетамина на суму больше 102 миллионов долларов – и Родриго Дутерте вновь публично заявил, что скоро физически уничтожит всех наркоманов и наркоторговцев в своей стране. Он добавил, что, по его словам, Филиппины теперь стали перевалочным пунктом для наркокартелей Мексики, активно осваивающими отсюда все перспективные для них новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии.

Только по официальным данным местных правоохранительных органов, с момента прихода Дутерте к власти в ходе специальных операций на Филиппинах без суда и следствия были убиты больше 5 тысяч 600 человек, заподозренных в продаже и употребление наркотиков. Однако в специальном докладе ООН, на самом деле жертвами начатой филиппинским резидентом кампании внесудебных расправ могли стать "десятки тысяч человек при почти полной безнаказанности полиции и высокопоставленных чиновников".

Борьба Родриго Дутерте с преступностью вовсе не столь прямолинейна, хоть и бесчеловечно жестока, как могло бы показаться на первый взгляд. Филиппинские полицейские не раз анонимно рассказывали западным изданиям, что многие их коллеги сами занимаются торговлей наркотиками и используют указания президента, чтобы устранить возможных конкурентов или свидетелей. Они убивают мелких торговцев и уличных наркоманов – но не ищут крупных производителей и поставщиков. Международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch обращают внимание всего мира на то, что на Филиппинах воцарилось "узаконенное беззаконие".

Теперь филиппинский парламент принял новый закон, который предоставляет правоохранительным органам почти неограниченные полномочия. Он позволяет задерживать любых подозреваемых на срок до 24 дней без ордера на арест (сейчас этот срок не может превышать 3 дней), прослушивать телефоны без санкции прокурора, а главное – заранее лишает всех пострадавших возможности просто потом пожаловаться на необоснованное задержание. Кроме того, решать, кого можно задерживать, а кого нет, будут вообще не суды и органы юстиции, а исполнительная власть – тайный Антитеррористический совет, членами которого являются около десятка назначенных президентом министров его правительства.

После вступления в силу этого акта, который уже в народе назвали "Законом о всевластии Дутерте", он заменит собой прежний антитеррористический закон 2007 года, который называется "Актом о безопасности населения". Использовался последний до сих пор крайне редко – в основном потому, что правоохранительные органы могли быть оштрафованы по суду на 500 тысяч филиппинских песо (9 800 долларов США) за каждый день, который подозреваемый незаконно удерживался под арестом.

ООН и международные правозащитники не сомневаются в том, что теперь Родриго Дутерте, на фоне карантинных ограничений и режима чрезвычайного положения в связи с пандемией, которые еще действует во многих провинциях и на островах Филиппин, станет использовать новый закон уже не только для внесудебных задержаний и убийств всех, кого спецслужбы назовут преступником или террористом. При том, что на крайнем юге страны до сих пор продолжаются столкновения армии и полиции с действующими здесь радикальными исламистскими группировками и партизанами троцкистско-маоистского толка, его главной мишенью становится легальная политическая оппозиция, ряды которой ширятся с каждым днем.

Не так давно МИД Филиппин заявил, что даже после полного окончания эпидемии и отмены карантина не допустит в страну экспертов ООН, которые работают над составлением доклада о соблюдении прав человека в стране, и, в частности, о внесудебных убийствах в рамках борьбы с наркоторговлей. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин, видимо, переняв стиль своего шефа, коротко назвал всех международных наблюдателей "предвзятыми ублюдками".