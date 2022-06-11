На флаги и гербы для трети российских школ выделят 970 млн рублей

Правительство России выделит более 970 миллионов рублей на закупку государственной символики - гербов, флагов и флагштоков - для одной трети российских школ. Остальные школы планируют оснастить государственной символикой до 2024 года. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает кабмин.

В этом году флаги и гербы появятся в 11 тысячах российских школ в 31 регионе. То есть правительство выделит в среднем по 88 тысяч рублей на школу, - подсчитал сайт Сибирь.Реалии. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ещё четыре тысячи школ закупят символику за свой счет.

Выделяемая сумма примерно соответствует стоимости строительства одной крупной общеобразовательной школы.

В апреле министр сообщил, что с 1 сентября во всех школах учебную неделю будут начинать с церемонии поднятия государственного флага России и исполнения гимна. В ряде регионов планируют поднимать флаг России и своего региона и исполнять оба гимна.

Идею еще в марте предложил советник президента Владимир Мединский. Президент России Владимир Путин поддержал идею, но подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено "достойно". "Важно, чтобы поднятие флага не было формальностью", - сказал Кравцов. По его мнению, традиция будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения".

В Кемеровской области исполнять гимн и поднимать флаг в школах начали, не дожидаясь сентября.