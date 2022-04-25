В кемеровских школах начали исполнять гимн и поднимать флаг

В школах Кемеровской области впервые перед началом занятий торжественно подняли российские флаги, а учащиеся исполнили гимн России. Об этом в социальных сетях сообщают главы городов региона.
Сообщения о торжественных линейках опубликовали глава Кемерово Илья Середюк, мэр Белово Алексей Курносов и глава Югры Алексей Фомин. По словам Курносова, с торжественной церемонии будет начинаться каждая учебная неделя. Сердюк отметил, что церемония прошла впервые одновременно во всех школах города.
Аналогичная церемония также прошла в школе №6 Владивостока, сообщает пресс-служба краевого правительства.
- Проводить в школах торжественные линейки в марте 2022 года предложил советник президента Владимир Мединский, хотя идея ранее неоднократно обсуждалась. Министр образования Сергей Кравцов уточнил, что новая практика будет применяться с 1 сентября. Президент Владимир Путин поддержал идею, но рекомендовал перенести начало традиции в школах, где невозможно провести линейку в "соответствии со значимостью символов государства".
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