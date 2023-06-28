На фоне войны с Украиной Россия увеличила экспорт агропродукции

В 2022 году, после своего полномасштабного вторжения в Украину, Россия выручила от продажи агропродукции на 12% больше, чем годом ранее. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ITC Trade Map.

Согласно данным, за год Россия экспортировала продовольствие на 41,6 миллиарда долларов. По итогам года её доля на мировом агрорынке увеличилась до 2,1%. Рост спроса на российские агротовары "частично объясняется" снижением украинского экспорта из-за полномасштабного вторжения России, отмечает "Коммерсантъ".

Основной товар российского агроэкспорта – зерно. На его продаже в 2022 году Россия заработала более 13 миллиардов долларов. Согласно данным Росстата за тот же год, Россия собрала почти на 30% больше тонн сельхозкультур, чем годом ранее, – результаты стали рекордными. Агентство Bloomberg утверждало, что Россия вывезла с оккупированных территорий Украины шесть миллионов тонн только пшеницы. Украинский урожай Россия продала в разные страны, в том числе – в Иран и Ливию, писал Bloomberg.

Официально больше всего продовольствия у России покупает Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Южная Корея и Египет. В 2022 году в российских агропродажах значительно сократилась доля рыбы и выросла доля масложировой продукции, пишет "Коммерсантъ". По итогам года Россия заняла 17 место в мировом рейтинге агроэкспортёров.

Первые пять строк в этом перечне занимают США, Бразилия (за год её поставки выросли на 35%), Нидерланды, Германия и Китай. Мировой экспорт продовольствия в 2022 году стал рекордным, превысив два триллиона долларов, следует из данных ITC Trade Map.