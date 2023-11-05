На фронте погиб одессит, семья которого погибла при российском обстреле

На войне с Россией погиб украинский военнослужащий, одессит Юрий Глодан, семья которого погибла в апреле 2022 года в результате российского ракетного обстрела Одессы.

О гибели Глодана сообщают украинские СМИ со ссылкой на его бывших коллег.

23 апреля 2022 года жертвами обстрела Одессы стали трёхмесячная дочь Юрия Глодана Кира, его жена Валерия и её мать Людмила. Юрия Глодана в момент обстрела не было дома, он вышел в магазин.

О гибели Глодана сообщил его коллега, совладелец проекта Make My Cake, где Юрий работал пекарем, Александр Яковенко. Он опубликовал фрагмент переписки, в котором сказано, что было найдено тело Глодана, и его опознали по крестику.

Юрий Глодан после гибели семьи ушёл на фронт. "Он поступил как достойный мужчина украинской нации — пошел в ВСУ. Сначала — "Азов", потом — 3-я штурмовая. Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою нацию", - сообщил Яковенко. Где именно погиб Юрий Глодан, не сообщается.

Семья Глодана, как и ещё несколько человек, погибшие 23 апреля прошлого года, были первыми мирными жителями, погибшими в Одессе после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Одна из выпущенных тогда по Одессе ракет, по данным украинской стороны, попала в многоэтажный жилой дом и разрушила несколько квартир. В российских телеграм-каналах появились утверждения, что речь могла идти об обломках ракеты, сбитой укранской ПВО. Опубликованное видео свидетельствует в пользу версии о прямом попадании ракеты. Российское минобороны тогда заявило, что "высокоточным оружием" был поражён военный аэродром под Одессой. О попадании ракеты в жилой дом и гибели мирных жителей в сообщении ничего не говорится.