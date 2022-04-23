Одесса подверглась ракетному обстрелу. Есть жертвы

Российские войска нанесли в субботу ракетные удары по Одессе. По сообщениям украинских властей, есть жертвы среди мирных жителей.

Оперативное командование ПВО Украины "Юг" заявило, что не менее четырёх крылатых ракет было выпущено из акватории Каспийского моря. Две ракеты, как утверждается, были сбиты, ещё две попали в объекты инфраструктуры и 2 жилых дома.

В соцсетях появились фото и видео последствий попадания ракеты в жилой дом.

По предварительным данным, погибли 5 человек, в том числе трёхмесячный ребёнок. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма. "Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор", - написал Кулеба в твиттере.

Российские военные пока не комментировали удары по Одессе.

Одесса находится далеко от линии фронта, однако по этому стратегически важному городу периодически наносятся ракетные удары.

Накануне исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что российские войска видят задачей второго этапа войны в Украине установление полного контроля над Донбассом, южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Крым и выход к молдавским границам. Такая формулировка предполагает план захвата или по крайней мере блокирования Одессы.