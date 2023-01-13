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На газопроводе Литва – Латвия произошёл взрыв

Иллюстративное фото

В Литве в пятницу произошёл взрыв на магистральном газопроводе, соединяющем Литву и Латвию. Возник сильный пожар, пламя достигает 50 метров высоты. На месте происшествия работают пожарные. Близлежащая деревня, в которой проживает около 200 человек, эвакуирована. Причины взрыва пока неясны.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает литовский оператор газовых сетей Amber Grid, в этом месте газотранспортная система состоит из двух параллельных газопроводов. Подача газа по повреждённой взрывом ветке прекращена, вторая продолжает функционировать в обычном режиме, поэтому газоснабжение потребителей не пострадало.

Глава Amber Grid Немунас Бикниус заявил, что первичный осмотр не выявил признаков диверсии, однако полную картину произошедшего установят в ходе расследования.

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