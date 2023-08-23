На главреда провластного СМИ составили протокол о "дискредитации" армии

На главного редактора провластного ростовского издания 1Rnd Елену Доровских составили протокол по административной статье о дискредитации армии. Несколько дней назад ей вручили медаль "За военно-патриотическую работу".

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и участковый полицейский пришли в редакцию 1Rnd утром 22 августа, сообщается на сайте издания.

Поводом для составления протокола стала опубликованная в октябре прошлого года заметка о появлении в городе листовок, как утверждается, с обещаниями помочь в уклонении от мобилизации и с призывами к российским солдатам сдаваться в плен. В заметку была добавлена фотография листовки об избежании мобилизации, наклеенной на столб на улице, но вместо листовки о сдаче в плен на иллюстрации – соответствующее изображение на экране висящего на стене монитора. В тексте публикации листовки названы "экстремистскими", а в комментарии изданию сотрудник правоохранительных органов, чье имя не указано, назвал их авторов "провокаторами".

Полтора месяца спустя 1Rnd сообщил о проведении проверки по факту этой публикации, Елену Доровских вызывали на опрос в Центр по противодействию экстремизму. Причиной проверки, как сообщается, стал донос. Доровских тогда полагала, что это мог быть аноним или непосредственно сотрудник ЦПЭ.

Издание 1Rnd занимает провластную и промилитаристскую позицию. Сама Доровских 18 августа была награждена негосударственной медалью "За военно-патриотическую работу", которую ей присудила местная организация "воинов-интернационалистов". Удостоверение к медали, по данным 1Rnd, подписал бывший руководитель регионального главка МВД. Также издание опубликовало фотографии наград Доровских, ранее полученных от МЧС и Минобороны, и заявляет об имеющихся у нее "десятках почетных грамот" от силовиков.

Адвокат Доровских в комментарии изданию отметил, что она "является истинным патриотом России, поддерживает политику правительства и президента", и назвал составление протокола "давлением на журналиста".