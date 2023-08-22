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В Воронеже арестован украинский беженец за срыв нашивок с буквой Z

Иллюстративная фотография

В Воронеже на 12 суток арестован 38-летний гражданин Украины Владимир Заклязьминский, который срывал нашивки с символичкой российского вторжения в Украину с одежды детей в пункте временного размещения. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и "дискредитации" российской армии", и помимо ареста, назначил штраф 35 тыс. рублей, сообщает "МВД Медиа".

О задержании Заклязьминского стало известно в августе - после публикации сотрудником телеканала "РЕН ТВ" Дмитрием Зименкиным видео в социальных сетях. Женский голос за кадром спрашивает собеседника по имени Вова, зачем он снял нашивку с ее ребенка. В ответ звучат слова, что носить такое — "западло". Из разговора следует, что речь идет о нашивках с Z-символикой и эмблемой "ЧВК Вагнера".

Зименкин уточнил, что срывавший нашивки - украинский беженец, а разговор произошел в пунтке временного размещения в Воронежской области. Журналист также приложил фотографии трех заявлений в полицию, которые написали на Заклязьминского другие беженцы.

Ранее Заклязьминского уже штрафовали на 30 тыс. рублей по статье о "дискредитации" армии, пишет "Медиазона" со ссылкой на картотеку суда. Согласно обвинительному заключению, находясь в пункте временного размещения "Обломов", он говорил, что выступает против войны и называл "СВО" преступлением.

  • По данным правозащитников, с начала войны в России за антивоенную позицию задержали почти 20 тысяч человек, возбуждены более 600 уголовных дел, из которых больше 100 – по статье о дискредитации армии.

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