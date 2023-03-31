В России военкоматы будут рассылать электронные повестки

В России в рамках весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде. Об этом заявил на брифинге начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток, добавил он.

По словам представителя Генштаба, накануне призыва министерство обороны провело "мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет", в ходе которого была сформирована единая база данных. На учёт были поставлены более 700 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Согласно федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", российские граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются работниками военного комиссариата или по месту работы (учёбы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами организаций. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований.

При этом пункта, который бы разрешал призывать на военную службу по электронной почте, в законе нет.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу в российской армии. Согласно документу, в войска планируют отправить 147 тысяч человек. Это на 12,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля.