На госуслугах вернули возможность поменять паспорт из-за смены пола

На российский портал "Госуслуги" вернули возможность заменить паспорт по причине "изменения пола". Правозащитники добивались этого более года и обращались в Генпрокуратуру и правительство России, а также к уполномоченному по правам человека. Об этом сообщает "Новая газета".

Возможность заменить паспорт из-за смены пола пропала на портале госуслуг в 2020 году. Правозащитники в своих жалобах отмечали, что отсутствие такой услуги усложняет процесс получения нового паспорта для трансгендерных персон. Также они лишались возможности получить скидку на оплату госпошлины.

По какой причине с сайта госуслуг пропала опция замены паспорта из-за смены пола, представители портала публично не сообщали. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отчитывалось о том, что на сайте были "технические проблемы".