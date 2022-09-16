На границе Кыргызстана и Таджикистана идут бои

С утра 16 сентября Таджикистан и Кыргызстан обстреливают друг друга с использованием тяжёлого вооружения. Бои идут на нескольких участках границы. Одна сторона обвиняет в начале конфликта другую.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявил, что таджикская сторона использует тяжёлую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию. Бишкек обвинил Таджикистан в нарушении договоренностей и попытке захватить территории Кыргызстана. Ранен как минимум 31 человек. Из приграничных районов эвакуируются местные жители.

Пограничные войска Таджикистана в свою очередь заявили, что кыргызские военные обстреливают населённые пункты изо всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники. По данным властей Таджикистана, от обстрелов погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения.

Это уже второе столкновение на кыргызско-таджикской границе за последние дни. В среду, 14 сентября, на трёх её участках произошли перестрелки. В результате столкновений с таджикской стороны погибли двое военнослужащих и 11 человек получили ранения, с кыргызской – ранены как минимум пятеро, в том числе ребёнок.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой являются Кыргызстан и Таджикистан, заявила, что её руководство связалось с правительствами обеих стран. "В ходе переговоров стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путём", – говорится в сообщении ОДКБ.