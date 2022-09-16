На границе Кыргызстана и Таджикистана идут бои

С утра 16 сентября Таджикистан и Кыргызстан обстреливают друг друга с использованием тяжёлого вооружения. Бои идут на нескольких участках границы. Одна сторона обвиняет в начале конфликта другую.
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявил, что таджикская сторона использует тяжёлую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию. Бишкек обвинил Таджикистан в нарушении договоренностей и попытке захватить территории Кыргызстана. Ранен как минимум 31 человек. Из приграничных районов эвакуируются местные жители.
Пограничные войска Таджикистана в свою очередь заявили, что кыргызские военные обстреливают населённые пункты изо всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники. По данным властей Таджикистана, от обстрелов погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения.
Это уже второе столкновение на кыргызско-таджикской границе за последние дни. В среду, 14 сентября, на трёх её участках произошли перестрелки. В результате столкновений с таджикской стороны погибли двое военнослужащих и 11 человек получили ранения, с кыргызской – ранены как минимум пятеро, в том числе ребёнок.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой являются Кыргызстан и Таджикистан, заявила, что её руководство связалось с правительствами обеих стран. "В ходе переговоров стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путём", – говорится в сообщении ОДКБ.
- Протяжённость границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, 519 из них уточнены, остальная часть границы не демаркирована. Из-за этой неопределённости между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется оружие, что приводит к человеческим жертвам.
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сейчас участвуют в саммите по региональной безопасности в Узбекистане.
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