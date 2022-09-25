На границе с Казахстаном задержан экс-сотрудник штаба Навального

Бывшего журналиста "Дождя" и сотрудника штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Дениса Кабакова задержали на границе с Казахстаном. Об этом сообщает издание "Ротонда".
На пограничном пункте Исилькуль Кабакова остановили сотрудники ФСБ. Его опрашивали в течение двух часов. По данным "Ротонды", пограничников интересовала деятельность петербургских оппозиционеров и бывших сотрудников штаба Навального.
По итогам опроса Кабакова увезли от границы и отпустили, обязав подписать бумагу об уголовной ответственности за попытку покинуть Россию. Содержание документа "Ротонда" не приводит.
Ранее в воскресенье адвокат Павел Чиков опубликовал фотокопии документов, согласно которым погранслужба ФСБ стала запрещать некоторым россиянам выезд из страны на основании решений военкоматов. По информации "Ротонды", Кабаков подписывал другой документ.
О том, что россиянам, попадающим под мобилизацию, могут запретить выезд из страны, в субботу сообщали высокопоставленные источники издания "Вёрстка".
О вероятном запрете на выезд из России для мужчин призывного возраста также рассказали два собеседника "Медузы". По их данным, наиболее вероятная дата введения ограничений на выезд – 28 сентября, следующий день после окончания так называемых референдумов о присоединении части территорий Украины к России. Один из источников допускает, что власти могут ввести подобие "выездных виз", а желающим уехать придётся получать разрешение военкомата.
- Мобилизация в России началась 21 сентября. Власти планируют призвать для участия в войне с Украиной 300 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионах проходят акции против мобилизации. В общей сложности на них задержано более двух тысяч человек.
- В сепаратистских "ЛНР" и "ДНР", и в оккупированных Херсонской и части Запорожской областей Украины сейчас проходят так называемые референдумы о присоединении к России. Голосование началось 23 сентября и продлится пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Международное сообщество заявило, что результаты референдумов признаны не будут.
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