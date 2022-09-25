Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На границе с Казахстаном задержан экс-сотрудник штаба Навального

На границе России с Казахстаном

Бывшего журналиста "Дождя" и сотрудника штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Дениса Кабакова задержали на границе с Казахстаном. Об этом сообщает издание "Ротонда".

На пограничном пункте Исилькуль Кабакова остановили сотрудники ФСБ. Его опрашивали в течение двух часов. По данным "Ротонды", пограничников интересовала деятельность петербургских оппозиционеров и бывших сотрудников штаба Навального.

По итогам опроса Кабакова увезли от границы и отпустили, обязав подписать бумагу об уголовной ответственности за попытку покинуть Россию. Содержание документа "Ротонда" не приводит.

Ранее в воскресенье адвокат Павел Чиков опубликовал фотокопии документов, согласно которым погранслужба ФСБ стала запрещать некоторым россиянам выезд из страны на основании решений военкоматов. По информации "Ротонды", Кабаков подписывал другой документ.

О том, что россиянам, попадающим под мобилизацию, могут запретить выезд из страны, в субботу сообщали высокопоставленные источники издания "Вёрстка".

О вероятном запрете на выезд из России для мужчин призывного возраста также рассказали два собеседника "Медузы". По их данным, наиболее вероятная дата введения ограничений на выезд – 28 сентября, следующий день после окончания так называемых референдумов о присоединении части территорий Украины к России. Один из источников допускает, что власти могут ввести подобие "выездных виз", а желающим уехать придётся получать разрешение военкомата.

  • Мобилизация в России началась 21 сентября. Власти планируют призвать для участия в войне с Украиной 300 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионах проходят акции против мобилизации. В общей сложности на них задержано более двух тысяч человек.
  • В сепаратистских "ЛНР" и "ДНР", и в оккупированных Херсонской и части Запорожской областей Украины сейчас проходят так называемые референдумы о присоединении к России. Голосование началось 23 сентября и продлится пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Международное сообщество заявило, что результаты референдумов признаны не будут.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG