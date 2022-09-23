В контролируемых Россией регионах Украины начались референдумы о присоединении

В "ДНР" и "ЛНР", а также в контролируемой Россией Херсонской области и части Запорожской области Украины начались референдумы о присоединении к России. Украина, США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты "фиктивных" референдумов.

Так называемое голосование будет идти пять дней. Первые четыре дня оно будет проводиться не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей. На избирательных участках жители Донбасса, а также оккупированных российскими ввойсками Херсонской и части Запорожской обласей Украины смогут проголосовать 27 сентября.

Оккупационные власти объясняют это решение заботой о безопасности жителей, многим из которых голосовать придется в прифронтовых населенных пунктах. Участки для голосования сегодня открылись и в России.

Присоединять оккупированные территории к России будут на основании того же конституционного закона "О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ", который применялся в 2014 году для аннексии Крыма.

В сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", указ о независимости которых Владимир Путин подписал в феврале, жителям зададут один вопрос: желают ли они присоединиться к России. На оккупированных частях Запорожской и в Херсонской области три вопроса будут объедены в один: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение её в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".

Референдумы на оккупированных территориях, как и референдум 2014 года в Крыму противоречат как российскому, так и украинскому законодательству. По российским законам, инициировать, организовать и провести референдум можно минимум за четыре месяца. Даты референдумов в контролируемых Россией регионах Украины были назначены 20 сентября. Таким образом, вся процедура подготовки заняла три дня.

По Конституции Украины, вопрос об изменении территории страны может решаться лишь на всеукраинском референдуме.

В Киеве назвали намерение провести референдумы ответом России на контрнаступление украинской армии.