На границе Украины и России в Белгородской области - снова бои

На границе Украины с российской Белгородской областью во вторник возобновились бои. Об этом сообщают как российские провоенные телеграм-каналы, так и воюющий на стороне Украины Русский добровольческий корпус и другие состоящие главным образом из россиян добровольческие формирования.

Руководитель штаба РДК с позывным Фортуна в эфире украинского телемарафона 19 марта заявил, что "идёт развитие наступательных действий и продвижение по всей линии соприкосновения" в приграничных с Украиной регионах России - Курской и Белгородской областях. В телеграм-канале РДК опубликовано видео боя, снятое, как утверждается, в селе Козинка - оно расположено неподалёку от границы в Белгородской области. На прошлой неделе, как утверждало российское Минобороны, украинские военные пытались взять это село, но атака была отбита.

Российский телеграм-канал "Рыбарь" подтверждает, что "столкновения идут в районе Козинки", в частности в районе в храма Иоанна Богослова. Этот храм расположен менее чем в километре от границы, на российской территории. О бое в селе пишут и другие российские провоенные блогеры.

Также, как утверждается, из системы залпового огня был обстрелян расположенный неподалёку районный центр Грайворон. После обстрела там нет света.

Всего, как отмечает "Можем объяснить", за неделю в Белгородской области в результате обстрелов и боёв погибли уже 16 человек, а около 100 получили ранения. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, четыре человека пострадали сегодня в посёлке Разумное после воздушной атаки, ответственность за которую он возложил на ВСУ. Среди пострадавших - двое подростков.

Утром во вторник Гладков заявил, что из Белгорода и приграничных районов области будут эвакуированы 9 тысяч детей.

Обстрелам подвергается также областной центр. В белгородском зоопарке во вторник сообщили, что в результате одного из них погибла самка кенгуру по кличке Гранди, повреждения получили экзотариум и вольер кенгуру. Люди не пострадали.

Минобороны России сегодняшние сообщения о боях не комментировало. Утром во вторник оно сообщило, что "в приграничных районах Украины рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области" были убиты до 40 украинских военных. В условиях активных боевых действий оперативно проверить утверждения сторон невозможно.

После начала российского широкомасштабного вторжения в Украину Белгородская область нередко подвергается обстрелам, а в мае-июне прошлого года на её территорию на некоторое время проникли отряды РДК. Новые попытки прорыва границы начались в начале прошлой недели. В Главном управлении разведки Украины заявляют, что РДК и другие подобные формирования (легион "Свобода России", Сибирский батальон) действуют самостоятельно, но украинские военные оказывают им поддержку. Президент России Владимир Путин за последние дни дважды призвал расправиться с бойцами этих формирований, назвав их предателями.