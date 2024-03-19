"Война теперь и у тебя". Соцсети об обстрелах Белгорода

Российский Белгород находится под постоянными обстрелами ВСУ, а на территории Белгородской области происходят вылазки, приписываемые "российским" подразделениям, подчиняющимся украинскому командованию.

Иван Жилин:

Эти выборы я провел в Белгороде. Город обстреливают по четыре раза в день. И это действительно страшно. Один из обстрелов застал меня на улице. Те 10-15-20 секунд, которые я сквозь запрещающие сигналы светофоров мчался в укрытие — одни из самых страшных в моей жизни. Люди живут так два года. Да, и по ту сторону границы – тоже.

Город пустой. На улицах почти нет людей. И мне сложно представить, с какими чувствами официальные лица говорят о явке в 87%.

Не все можно сказать, находясь здесь, но мне очень жалко этот город. Я помню его до. Такой тихий, зеленый, приветливый.

Я очень хочу, чтобы завтра и в Белгороде, и везде стало тихо. И люди бы просто гуляли по своим городам, копошились на дачных участках, назначали свидания. И никогда, никогда бы не ревела сирена – сигнал ракетной опасности.

Анатолий Несмиян:

Белгород фактически превратился в Донецк-Луганск времен 2014/2015 года, когда города находились под беспрерывными обстрелами.

Довольно странная спецоперация по итогам: главнокомандующий обещал прекратить обстрелы Донецка и Луганска, а в итоге добился обстрелов Белгорода и всей приграничной зоны. Если это входило в план спецоперации, то хотелось бы понять, что там дальше в этом планировании.

Аббас Галлямов:

"Кого они решили запугать? Русский народ?" –с пафосом вопрошает Путин по поводу обстрелов Белгорода.

Было бы хорошо, если бы он сказал это, находясь в самом Белгороде. Потому что издалека мы все герои. Как говорили на Руси: "Не плачут в Рязани по псковскому недороду". С Валдая, Рублевки или из Сочи проблемы Белгородчины, на самом деле, кажутся такими мелкими…

Алёна Лацкас:

Белгород, как поживаешь? Снова тревога? Как тебе такая жизнь, нравится? Думал ли ты, радостно хлопая в ладошки запускам ракет по соседнему Харькову, что такие же ракеты упадут на крыши твоих домов? Уже не так радостно, не правда ли? Каково тебе терять все нажитое и жизни детей? Бежать сломя голову в поисках укрытия? Ты хоть собак/кошек забрал с собой? Ты же так умничал по этому поводу, осуждая украинцев. Вода ещё есть? Если что, сливай из батарей, привыкнешь со временем к странному вкусу. Не слышно ответ из-за сирены...Ну, беги в укрытие и постарайся уцелеть. Спроси у нас как, мы проконсультируем. Война теперь и у тебя, ты же этого хотел, разделишь боль потерь, прочувствуешь, может быть, поймёшь.....и заткнешься в ужасе, когда твоя страненка будет убивать детей в 40 км. от тебя. Ты же слышал эти удары и видел пожарища. И радовался...

Александр Коваленко:

Белгород может спать спокойно… в подвалах.

События последних дней отчётливо говорят о том, что операции РДК и ЛСР в 2023-м были разогревом и пробой пера, о чём, в принципе, я и говорил тогда в интервью. Сейчас же, процессы, происходящие в приграничной зоне (ПЗ), указывают на то, что данные формирования из состава неравнодушных и здравомыслящих граждан россии, создают в ПЗ серую зону (СЗ).

Напомню, что год назад, нас с вами умиляли сопли, разных там российских, так называемых, военкоров, которые сетовали, что украинцы высаживают на левый берег Херсонской области ДРГ и с этим ничего и никто не может поделать. Эти высадки со временем привели к тому, что по левому берегу Херсонщины возникла СЗ. А через какое-то время, СЗ окрасилась в цвет плацдармов, одним из наиболее известных из которых, является плацдарм в Крынках.

Собственно, а, что мы наблюдаем сегодня в приграничье с россией? Вы совершенно правы – создание СЗ. Для чего? Для того чтобы она преобразовалась со временем в плацдарм. И, замечу, что одни только Крынки, маленькое село, но создают такое давление на левом берегу, что вся группа войск "Днепр" стагнирует, а путин не единожды убеждает плебс, что в крынках у РОВ только санитарные потери и вообще, крынки давно под контролем армии россии!

Хотите услышать от путина в скором времени нечто вроде “У нас под Козинкой только санитарные потери!”, “Наши войска полностью зачистили Грайворон!”? Услышите.

Меня больше всего пока интересует другой вопрос, а насколько глубоко эта СЗ может простираться по территории россии?

От Журавлёвки до Белгорода – 30 км, а сам Белгород, пока не по силам российским добровольцам, воюющим на стороне света. Не хватает ресурса. Но, всему своё время. Прежде чем взяться за сам Белгород, следует создать условия. А создание условий, СЗ и плацдармов – это время. А потому, пока Белгород может спать спокойно. Но в подвалах. Или в Рязани. И это лучший вариант – все белгородцы в Рязань! Все в Рязань!

Z-комментаторы чертовски злятся.

Герман Куликовский:

Ежедневные обстрелы террористами Белгорода превращаются в рутину. Скоро можно будет ставить таблички: "Граждане! Эта сторона улицы,наиболее опасна при артобстреле". Это ещё раз для понимания того, с кем мы воюем и почему Украина в ее нынешнем виде, должна быть уничтожена.

Юрий Баранчик:

Белгородский фронт – его уже можно так называть, наверное, не становится тише. Враг обстреливает город из РСЗО, несмотря на героическую работу ПВО, статистическая погрешность сквозь купол пролетает. Есть жертвы.

Говорить в очередной раз о том, что нам нужна зона контроля хотя бы в 50 (а лучше – 100) километров на всём протяжении границы Украины с Белгородской и Курской областями уже не хочется. Зато можно констатировать прямо вытекающую из поведения Киева вещь – упразднение Украины как территориально-политического явления неизбежно.

Можно даже вывести определенный принцип, по мотивам Гейзенберга: чем более отмороженный и русофобский режим будет на Украине, тем меньше должна быть территория под контролем этого режима.

Александр Сладков:

ПРОТИВНИК АГРЕССИВНО ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕНЕСТИ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В БЕЛГОРОДСКУЮ И КУРСКУЮ ОБЛАСТИ РОССИИ



Для Киева это новая повестка дня. Новый поворот в стратегии. Разговоры о целях ВСУ выйти на границы 1991-года закончились.

Безусловно, это новая опасность: мы пойдем освобождать Херсон, они попытаются пробиться в Белгород.

И этот план может стать тем самым контрнаступом ВСУ лета 2024 года.

Одна из сопутствующих тем – высокие результаты Путина на президентских выборах.

Павел Данилин:

Итоги президентских выборов в Белгородчине –больше, чем просто данные по одному из 89 регионов. Это поражение глобального Запада, который руками ВСУ пытался сорвать выборы в России. И победа всей России, а не только Путина.

Секрет этой победы прост: чем сильнее внешнее давление, тем выше уровень поддержки президента в стране. Белгородчина страдает от террора киевского режима сильнее, чем другие, поэтому и сплочение вокруг флага там беспрецедентное.

Вадим Шумилин:

Наша постоянная рубрика "По страницам буржуазной печати".

"Вашингтон пост" констатирует, что обстрелы Белгорода достигли цели, прямо противоположной той, какой хотят добиться украинцы: народ укрепился во мнении, что Россия обороняется, а Путин –молодец. За Путина белгородцы и голосуют. Назло, из принципа. Даже те, кто прежде никогда не ходил на выборы.

Александр Филиппов:

Американец удивляется, что жители не столько пугаются, сколько приходят в озверение и крепче сплачиваются вокруг верховной власти. Ну, это мы и без американцев знаем. Но он подметил важную — хотя для социолога тривиальную — вещь.

У многих социальных и политических процессов сначала бывает легко фиксируемое начало. И мы видим до сих пор и даже на довольно высоких уровнях продолжаются интересные споры на тему "кто начал". А ведь со временем, когда процесс обретает свою природу и свою динамику, события обретают эквифинальность, то есть с чего ни начни, придешь к тому же, а поиск причин будет непродуктивным в ближайших временных горизонтах. Но это не значит, что триггера не было и что указать на него нельзя. Можно. А толку?

И вот американец фиксирует, что народ примерно так и воспринимает происходящее, как нападение Украины на Россию, которая вынуждена защищаться.

Анна Берсенева:

Ровно то же самое происходило с населением воюющей гитлеровской Германии, когда на его головы полетели бомбы.