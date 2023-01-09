На имперском троне. Олег Борский – о перезапуске России

Надвигающийся крах российской армии в Украине приближает политический крах империи, которая имела разные названия, но сейчас утверждает, что она есть Российская Федерация. Империи могут перемолоть многие кризисы, но военное поражение от бывшей колонии является наиболее опасным. Потому вопрос о будущем огромной страны сегодня активно обсуждается как внутри России (исподволь, под страхом репрессий), так и в эмиграции, но публично, что, конечно, очень своевременно.

Дискуссия эта разделила её участников на несколько групп. Можно условно выделить две самые большие: это желающие скорейшего распада России и сторонники сохранения целостности страны с полной заменой её содержания. По мнению представителей первой группы, Россия имеет имперский характер "по рождению", и любая власть – царская, большевистская, "сталинская", "брежневская", "ельцинская", "путинская" и "постпутинская" – не может изжить из себя этот характер. Страна, мол, собиралась по лекалам татаро-монголов: во главе великий князь, который постоянно покоряет новые земли. В принципе, постсоветская Россия это хорошо показала – начинала как либеральная, заканчивает как имперская страна, которая почему-то не видит своего будущего без покорения Украины. Представители второй условной группы опасаются, что бегство национальных окраин приведёт к власти в Москве ещё больших имперцев-реакционеров, чем сейчас, да и отколовшиеся республики превратятся в некое подобие постсоветского Туркменистана, откуда люди побегут на новую "российскую территорию".

Конечно, распад любого государства мало кому приносит быстрые выгоды. Это всегда регресс, но, к счастью, не всегда длительный. Для многих постсоветских республик он, например, затянулся на три десятилетия, но некоторые из них всё-таки стали жить лучше, чем в СССР. В случае с Россией обнадёживающих прогнозов не так много. Скорее всего, хуже станет всем регионам: и тем, кто в стране останется, и тем, кто из неё выйдет. Да, лучше, конечно, не распадаться на части. Но никто пока не может объяснить: каким чудесным образом путинская Россия после украинской войны превратится в реальную федерацию, отношения между субъектами которой будут строиться на честных договорных условиях? Бедность заставит власти в центре и на местах срочно перейти к рефедерализации? Аналогичная бедность в стране уже была, но это не помешало подписать в 1992 году и очень быстро уничтожить Федеративный договор, в эпоху либеральной России! Вернётся ли либерализм в Кремль после украинского фиаско – очень сложно прогнозировать, видя, как власти тщательно поработали над сознанием россиян. В основу процесса "вставания с колен" Москва долгие годы закладывала ненависть к демократии и либерализму. Да и трудно представить власть в Кремле, которая бы легко согласилась, чтобы основная прибыль, к примеру, от якутских алмазов или татарстанской нефти оставалась в Казани или Якутске, а не уходила в Москву.

После войны, тем более для проигравшей её стороны, на самом деле наступит время тяжёлой разрухи. Гражданам придётся выживать. Сепаратизм обострится не только по национальным разломам, ещё и по территориальным. Хабаровские протесты получат новое, более радикальное дыхание. В Екатеринбурге вспомнят, как Эдуард Россель осенью 1993 года, во время политического кризиса в Москве, успел создать Уральскую республику, хотя она просуществовала всего лишь 10 дней. Всё чаще начинают поговаривать об "откалывании" Сибири, в пользу Китая, Японии или Южной Кореи. Но в национальных республиках сепаратизм примет более радикальный характер, потому что наполнится ещё и историческими обидами.

В душе народа продолжала тлеть обида на "большого брата"

Далеко не все политики и политологи в Москве и европейских столицах изучили в тонкостях Кавказ и другие мусульманские регионы России. Может быть, иной раз они делают вид, что знают плохо, что забыли, как Москва (или Петербург) присоединяли эти народы к империи: кровопролитными войнами и жестокими репрессиями. Черкесские народы не забыли то, что творили имперские войска против них в XIX веке. Вайнахам об этом будет напоминать Лев Толстой в "Хаджи-Мурате": "О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти…" Хотя Толстой чеченцам для поддержания этого чувства уже не нужен. После Кавказской войны XIX века страдания вайнахов не закончились. Большевики решили использовать в своих интересах их ненависть к белым казакам. Красные власти пообещали горцам равнинные земли, если горцы очистят их от "классового врага". Вайнахи с задачей в целом справились – переселились на плодородную равнину. Но торжествовали недолго, сталинская власть вскоре повсеместно образовала колхозы. Часть вайнахов затаила желание отомстить коммунистам, а нападение фашистской Германии на СССР как раз и было воспринято как хорошая возможность расквитаться за обман. Далеко не все вайнахи воспользовались таким горестным поводом, не все ушли в бандформирования, но депортировали в Казахстан и Сибирь советские власти почти всех: женщин, детей, стариков. Только в 1957 году выживших на чужбине людей вернули в родные места.

Многие жители соседних регионов рассказывали мне, что в те годы более кротких и осторожных людей, чем ингуши и чеченцы, в регионе не было. Как и сейчас в Чечне, при Рамзане Кадырове. Но в душе народа продолжала тлеть обида на "большого брата". Вырваться ей наружу помог генерал Джохар Дудаев, подняв чеченцев против России лозунгами о полной независимости, напомнив все старые обиды. Поддержав Дудаева, чеченцы получили полномасштабную войну, российская армия уничтожала их безжалостно и не один год. Народ окончательно утвердился в мысли, что Российская империя, даже прикинув наряд "демократической России", жестоко использует их в своих грязных играх. Академик Саламбек Хаджиев был убеждён, что первую чеченскую войну Москва развязала, чтобы отвлечь россиян от "так называемой приватизации – разграблении страны". Вторая чеченская война, по мнению многих российских оппозиционеров, стала предвыборной кампанией для Владимира Путина. Когда у чеченского народа вновь появится возможность "выплеснуть душу", он вспомнит Москве все её несправедливости. Это может произойти даже при Кадырове, более того, он сам может инициировать этот процесс, когда поймёт, что беда с севера подходит и к нему самому. Невозможно будет чувство вайнахов остановить волшебной рефедерализацией между "равноправными республиками, поддерживающими между собой договорные связи".

О резких изменениях в лучшую сторону после крушения путинского режима, ныне мечтают многие российские оппозиционеры, живя в цивилизованной Европе. Они открыто говорят на форумах: всё будет зависеть от тех, кто придёт к власти! Они считают, что Россию можно "перестроить снизу", не потеряв регионы. Но где гарантии, что новая перестройка окажется эффективной? Предлагают, в частности, незамысловатое решение проблемы сохранения России: исполнить декларации о государственном суверенитете всех российских республик, принятых ещё в советское время, при Михаиле Горбачёве. За 32 года страна и строй поменялись, но исполнить декларации почему-то не удалось. Более того, последние элементы суверенитета у республик отобрали. Не поверят во многих республиках Москве, кто бы ни сел здесь на трон.

Олег Борский – московский журналист и блогер



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