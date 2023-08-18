На Камчатке отец троих детей получил 2,5 года колонии за отказ от войны

Военный суд на Камчатке назначил 2 года и 6 месяцев колонии-поселения местному жителю Дмитрию Огиенко , который отказался принять участие в войне против Украины. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно судебной картотеке, Огиенко признан виновным по статье об отказе от исполнения приказа командира в период мобилизации. В сообщении суда уточняется, что житель Камчатки в феврале 2023 года отказался от поездки на фронт, находясь в одной из воинских частей региона. Дело поступило в суд 18 июля, судья вынес приговор 16 августа.

"Сота" сообщает, что Огиенко живет в поселке Ключи Камчатского края, он 1983 года рождения. У Огиенко трое детей - два сына и дочь. Судя по странице в "Одноклассниках", он проходил срочную службу в десантно-штурмовом батальоне.