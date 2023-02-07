На Камчатке отменили приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника

На Камчатке отменили приговор по делу сотрудников "Кроноцкого государственного заповедника", которых обвиняли в растрате 455 миллионов рублей. Осужденных освободили из заключения, сообщил во "ВКонтакте" замдиректора учреждения Пётр Шпиленок. Ранее сотрудников заповедника приговорили к лишению свободы на срок от трёх с половиной до пяти лет.
"Это первый шаг на пути к справедливости", – отметил Шпиленок. Он добавил, что было несправедливо так жестоко наказывать людей, которые выполняли свои служебные обязанности и стали заложниками инструкций и совпавшей по времени с расследованием смерти директора заповедника.
Приговор отменен для всех четверых подсудимых, все выпущены из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде. Дело возвращено в суд Петропавловска-Камчатского на повторное рассмотрение в ином составе", сообщил представитель Камчатского краевого суда.
- В июле 2022 года Петропавловск-Камчатский городской суд признал четверых сотрудников Кроноцкого заповедника - Оксану Терехову, Дарью Паничеву, Романа Корчигина и Николая Позднякова виновными в многомиллионных растратах и приговорил к лишению свободы от 3 до 5,5 лет в колонии общего режима. Обвиняемый по этому же делу предприниматель Руслан Ошуров получил 8 лет колонии.
- По данным суда, подсудимые действовали в составе организованной группы под руководством бывшего директора "Кроноцкого государственного заповедника" Тихона Шпиленка (умер в 2016 году). В 2015 и 2016 годах они через подконтрольную коммерческую организацию растратили более 454 миллионов рублей, выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника.
- Подсудимых взяли под стражу в зале суда. С них также решено было взыскать по иску прокурора 454 миллиона рублей и 17 миллионов рублей по иску Минприроды России.
- Защита сотрудников "Кроноцкого заповедника" обжаловала приговор. В ходе рассмотрения уголовного дела Петропавловск-Камчатский городской суд не нашёл никаких достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих вину, сказал адвокат Александр Андреев.
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