На Камчатке отменили приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника

На Камчатке отменили приговор по делу сотрудников "Кроноцкого государственного заповедника", которых обвиняли в растрате 455 миллионов рублей. Осужденных освободили из заключения, сообщил во "ВКонтакте" замдиректора учреждения Пётр Шпиленок. Ранее сотрудников заповедника приговорили к лишению свободы на срок от трёх с половиной до пяти лет.

"Это первый шаг на пути к справедливости", – отметил Шпиленок. Он добавил, что было несправедливо так жестоко наказывать людей, которые выполняли свои служебные обязанности и стали заложниками инструкций и совпавшей по времени с расследованием смерти директора заповедника.

Приговор отменен для всех четверых подсудимых, все выпущены из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде. Дело возвращено в суд Петропавловска-Камчатского на повторное рассмотрение в ином составе", сообщил представитель Камчатского краевого суда.